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الرئيسية | حوادث | الجمارك تضبط سيارات تهريب في باب مليلية

الجمارك تضبط سيارات تهريب في باب مليلية

الجمارك تضبط سيارات تهريب في باب مليلية
هسبريس من الرباط
الأحد 18 نونبر 2018 - 07:55

تمكنت عناصر الجمارك بباب مليلية من ضبط ثلاث سيارات محملة بالكحول الطبي والمشروبات الكحولية، ووضع سائقيها رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن جمركيين ضبطوا السيارة الأولى محملة بـ134 قنينة من الكحول الطبي، حيث عمد سائقها الأربعيني إلى إخفاء القنينات داخل خزان الوقود.

وأضافت المصادر ذاتها أن السيارة الثانية كانت محملة بـ15 قنينة من الويسكي و40 قنينة من الجعة، فيما تم ضبط السيارة الثالثة محملة بـ15 قنينة من الويسكي من النوع الرفيع.

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