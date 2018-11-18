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الرئيسية | حوادث | صفيحتا "شيرا" تجرّان عشرينيا إلى المحاكمة

صفيحتا "شيرا" تجرّان عشرينيا إلى المحاكمة

صفيحتا "شيرا" تجرّان عشرينيا إلى المحاكمة
هسبريس من خريبكة
الأحد 18 نونبر 2018 - 01:55

تمكن المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة خريبكة من إيقاف شاب بمركز الجماعة القروية أولاد عبدون، على خلفية الاشتباه في تورطه في ترويج مخدر "الشيرا".

العملية جاءت إثر توصل الدرك الملكي بإخبارية تفيد بوجود شاب بجماعة أولاد عبدون يروّج المخدرات، وهو ما دفع عناصر الدرك إلى نصب كمين تكلّل بإيقاف المعني بالأمر، الذي يبلغ من العمر 24 سنة.

عملية التفتيش أسفرت عن ضبط صفيحتين من مخدر "الشيرا"، مجزّأتين إلى قطع صغيرة مهيأة للبيع بالتقسيط، ويبلغ ثمن كل قطعة منها 50 درهما.

وتم وضع الموقوف رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل التحقيق معه قصد تحديد هوية مزوده بالمخدرات، ومتابعته بتهمة حيازة وترويج المخدرات.

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