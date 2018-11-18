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الرئيسية | حوادث | ستيني يقتل شقيقته طعنا بسكين في بني مسكين

ستيني يقتل شقيقته طعنا بسكين في بني مسكين

ستيني يقتل شقيقته طعنا بسكين في بني مسكين
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 18 نونبر 2018 - 17:11

وجّه رجل ستيني، اليوم الأحد، طعنات بواسطة سكين إلى شقيقته الأربعينية، بدوار أولاد الصبح التابع لنفوذ جماعة بني خلوق قيادة بني مسكين الغربية دائرة البروج، بسبب خلافات اجتماعية، شكّلت موضوع بحث تمهيدي من قبل درك البروج سرية سطات.

وحسب مصادر هسبريس من مكان الحادث، فإن الهالكة، عازبة، كانت تعيش رفقة أمها المسنّة وأخيها الستيني بدوار أولاد الصبح، إلى أن نشب خلاف بين الشقيقين، تسلّح خلاله المشتبه فيه بسلاح أبيض، ووجّه طعنات عدّة إلى بطن أخته وصدرها، حتى إسقاطها أرضا وسط بركة من الدماء.

جريمة القتل استدعت انتقال عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالبروج، وممثل عن السلطة المحلية ببني خلوق، إلى دوار أولاد الصبح، وجرت الاستعانة بسيارة إسعاف تابعة للخدمات الاجتماعية التابعة لجماعة سيدي بومهدي القريبة من الحادث، ونقل الضحية نحو المستعجلات بسطات، إلا أنها فارقت الحياة قبل الولوج إلى المرفق الصحي، متأثرة بخطورة الطعنات.

وأوقفت عناصر من الدرك الملكي بالبروج، تحت إشراف قائد المركز، المشتبه فيه وحجزت لديه أداة الجريمة. كما انتقلت إلى المستشفى رفقة الشرطة العلمية لمعاينة جثة الهالكة، قصد إعداد تقرير إخباري، بعدما أحيلت على مستودع الأموات بسطات، قصد التشريح الطبي لفائدة البحث التمهيدي المفتوح مع شقيق الهالكة، الذي وضع تحت تدبير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه عليها للنظر في المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - حسبي الله ونعم الوكيل الأحد 18 نونبر 2018 - 17:27
حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
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35
2 - ربي هو الله الأحد 18 نونبر 2018 - 17:27
لا حول ولا قوة الا بالله لم يعد الانسان يمتلك الصبر بل الاسلحة هي الاخرى امتلكته
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20
3 - ولد أسفي الأحد 18 نونبر 2018 - 17:31
حينما قرأت هذا الخبر تذكرت خالي الذي يهدد أمي، بعد خلاف حول الميراث لا زال قائما لحد الآن... في إقليم أسفي،الجهل وما يفعل
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20
4 - مهاجر الأحد 18 نونبر 2018 - 17:35
سبحان الله علمات السعة اقتربت والناس يعيشون في النوم العميق
صدق الحبيب (محمد رسول) الله عليه الصلاة والتسليم قيلة ممعنى الهرج يا رسول الله ص الله عليه وسلم قيلة الهرج لا تعرف القتيل من المقتول .
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7
5 - chouai الأحد 18 نونبر 2018 - 17:38
اذا اجتمع الجهل والامية مع الفقر ينتج عنه الجريمة كما هو ملموس عندنا في المغرب
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16
6 - مرحومة الأحد 18 نونبر 2018 - 17:58
لا يرتكب من أشقاه قدره،و قادته ظروفه الخاصة،و تازم نفسيته،و تراكم الإحباطات و توالي الهواجس والأفكار و التخمينات السوداوية،او الخلجان النفسية الباطنة و العواطف ازاء الأهل و تأثير المحيط العائلي و مشاكله،(الفقر)،و العواطف(الغيرة)،لا يرتكب شنيع الفعل الا اذا اختلط عليه طريق السلوك السوي الي يجب ان يسلكه ازاء ما يشغله ويهمه،(بثقل الهموم،و بعد النتائج التي يتمناها و المخارج لازمته) فينتابه و يعن له المخرج المهول المتوكل بسواء السبيل،كالصلوات و الدعاء و الالتجاء الى الله وانتظار فرج الله،،فيتصيده إغواء البطش باليد،و ارتكاب ما لا يحمد عليه من تصرف متطرف ضار،فيحل الغضب و ما يودي له من مثل هذه الواقعة المؤسفة،يا رب اغفر لنا ما قدمنا و ما أخرنا و ما انت اعلم به منا،و الله اعلم و الهادي الى الصراط المنجح بالفوز بجزاء حسن في الآخرة
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0
7 - إبراهيم الأحد 18 نونبر 2018 - 17:59
ياربي تسترنا و تحفظنا و ثبتنا على دينك وتبعد عنا الظلم والأذى
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8
8 - rabatage الأحد 18 نونبر 2018 - 18:08
دابا هاذ البليد ارتكب ثلاث جرائم الاولى في حق اخته لي صفاها ليها و الثانية في حق امه لي شردها و قتلها بنتها لي كانت مراعياها و الثالثة فحق نفسو حيت ضاع فختو وفمو وغا يدوز لي بقالو فحياتو فالحبس
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4
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