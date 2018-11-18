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كُتّاب وآراء
ستيني يقتل شقيقته طعنا بسكين في بني مسكين
وجّه رجل ستيني، اليوم الأحد، طعنات بواسطة سكين إلى شقيقته الأربعينية، بدوار أولاد الصبح التابع لنفوذ جماعة بني خلوق قيادة بني مسكين الغربية دائرة البروج، بسبب خلافات اجتماعية، شكّلت موضوع بحث تمهيدي من قبل درك البروج سرية سطات.
وحسب مصادر هسبريس من مكان الحادث، فإن الهالكة، عازبة، كانت تعيش رفقة أمها المسنّة وأخيها الستيني بدوار أولاد الصبح، إلى أن نشب خلاف بين الشقيقين، تسلّح خلاله المشتبه فيه بسلاح أبيض، ووجّه طعنات عدّة إلى بطن أخته وصدرها، حتى إسقاطها أرضا وسط بركة من الدماء.
جريمة القتل استدعت انتقال عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالبروج، وممثل عن السلطة المحلية ببني خلوق، إلى دوار أولاد الصبح، وجرت الاستعانة بسيارة إسعاف تابعة للخدمات الاجتماعية التابعة لجماعة سيدي بومهدي القريبة من الحادث، ونقل الضحية نحو المستعجلات بسطات، إلا أنها فارقت الحياة قبل الولوج إلى المرفق الصحي، متأثرة بخطورة الطعنات.
وأوقفت عناصر من الدرك الملكي بالبروج، تحت إشراف قائد المركز، المشتبه فيه وحجزت لديه أداة الجريمة. كما انتقلت إلى المستشفى رفقة الشرطة العلمية لمعاينة جثة الهالكة، قصد إعداد تقرير إخباري، بعدما أحيلت على مستودع الأموات بسطات، قصد التشريح الطبي لفائدة البحث التمهيدي المفتوح مع شقيق الهالكة، الذي وضع تحت تدبير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه عليها للنظر في المنسوب إليه.
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تعليقات الزوّار (8)
صدق الحبيب (محمد رسول) الله عليه الصلاة والتسليم قيلة ممعنى الهرج يا رسول الله ص الله عليه وسلم قيلة الهرج لا تعرف القتيل من المقتول .