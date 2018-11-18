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الرئيسية | حوادث | قتيل وجرحى في انقلاب سيارة أجرة ضواحي تطوان

قتيل وجرحى في انقلاب سيارة أجرة ضواحي تطوان

قتيل وجرحى في انقلاب سيارة أجرة ضواحي تطوان
أيوب صدور
الأحد 18 نونبر 2018 - 16:05

فتحت مصالح الدرك الملكي، اليوم الأحد، تحقيقا أوليا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بخصوص حادثة سير أدت إلى مصرع سائق سيارة أجرة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بمنطقة أوشتام على الطريق الساحلية رقم 16 الرابطة بين مدينة تطوان وواد لاو.

وقالت مصادر محلية لهسبريس إن حادثة السير نتجت إثر انزلاق سيارة الأجرة في أحد المنعرجات، بعدما كانت متجهة صوب مدينة الحسيمة انطلاقا من المضيق، ما أدى إلى مقتل سائقها في الحين وإصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة جرى نقلهم صوب المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان، مستحضرة في الوقت نفسه إمكانية ارتفاع حصيلة بفعل خطورة إصابة أحد الركاب.

وفور إخطارها، حلت عناصر من الدرك الملكي بمكان الحادث من أجل جمع المعطيات والقرائن التي ستفيد في التحقيق وتحديد المسؤوليات وكشف ظروف وملابسات الحادث الأليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محيي الأحد 18 نونبر 2018 - 16:22
جميع سائقي الطاكسيات يسابقون الموت بدون استثناء. رزقهم وقوته محسوم في كل يوم يشتغلونه. يظن كل سائق أنه سيسرق لقمة سائق أخر. والنهاية حادثة مأساوية جرا الويلاء على السائق وذويه والركاب وذويهم والتأمين وووو. لن يتعظ سائق إلا بولوجه إلى مدرسة تربوية للحد من ظاهرة الانتحارات بالطرق.
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2
2 - طريق الموت الأحد 18 نونبر 2018 - 16:30
هذا الطريق يقع فيه حوادث كثيرا بسبب الإنزلاقات خصوصا عند سقوط الأمطار مزيدا من الحرص والحظر ورحم الله موتى المسلمين، ونسأل الله الشفاء للجرحى، أما فى ما يخص الطريق فهو طريق لا يحظى بمعايير السلامة ينقصه كثير من الإصلاح بداية من السعيدية إلى تطوان دائما التقى مع عدة حوادث السير سببها المنعرجات الخطيرة جدا والله المستعان
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4
3 - رضى الخليع الأحد 18 نونبر 2018 - 16:31
الضحايا كانوا مسافرين من تطوان في اتجاه الحسيمة من أجل جنازة أحد أفراد عائلتهم .. شاءت الأقدار على هذا الحادث .. إنا لله و إنا إليه راجعون
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6
4 - داسيا الأحد 18 نونبر 2018 - 16:48
رحمه الله وعافى الله المصابين.التهور في طرقات وعرة او غير جيدة ورداءة صنع السيارات وراء اغلب الحوادث
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