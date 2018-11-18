قتيل وجرحى في انقلاب سيارة أجرة ضواحي تطوان

أيوب صدور

فتحت مصالح الدرك الملكي، اليوم الأحد، تحقيقا أوليا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بخصوص حادثة سير أدت إلى مصرع سائق سيارة أجرة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بمنطقة أوشتام على الطريق الساحلية رقم 16 الرابطة بين مدينة تطوان وواد لاو.

وقالت مصادر محلية لهسبريس إن حادثة السير نتجت إثر انزلاق سيارة الأجرة في أحد المنعرجات، بعدما كانت متجهة صوب مدينة الحسيمة انطلاقا من المضيق، ما أدى إلى مقتل سائقها في الحين وإصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة جرى نقلهم صوب المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان، مستحضرة في الوقت نفسه إمكانية ارتفاع حصيلة بفعل خطورة إصابة أحد الركاب.

وفور إخطارها، حلت عناصر من الدرك الملكي بمكان الحادث من أجل جمع المعطيات والقرائن التي ستفيد في التحقيق وتحديد المسؤوليات وكشف ظروف وملابسات الحادث الأليم.