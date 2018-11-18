الأمن يحجز حلويات ممزوجة بـ"المعجون" في فاس

رشيد الكويرتي من فاس

أفادت ولاية أمن فاس، اليوم الأحد، بأن عناصر الشرطة لمنطقة عين قادوس بندباب، وبدعم من فرق الأبحاث والتدخل، تمكنت، إثر عملية تفتيش وكر مشتبه فيه بحيازة وترويج المخدرات، من حجز كيلوغرامين و400 غرام من الحلويات (مادلين)، عبارة عن 30 قطعة تحتوي على مخدر المعجون معدة للبيع.

وأورد مصدر هسبريس أنه جرى إثر عملية المداهمة، إلى جانب حجز كيلوغرامين و100 غرام من سنابل مخدر الكيف و4 لترات من زيت مستخلص مخدر الكيف وأواني تحضير الحلويات المحشوة بـ"المعجون"، إيقاف المشتبه فيه، والذي كانت المصالح الأمنية قد توصلت في شأنه بمعلومات تفيد بأنه يروّج المخدرات.

وفي السياق نفسه، أفادت ولاية أمن فاس بأن عناصر الشرطة بمنطقة فاس المدينة تمكنت من إلقاء القبض على شخص بعدما اشتبه في تورطه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بحي المصلى، حيث أسفرت عملية مداهمة وكره من حجز كمية من مخدر الشيرا و24 من الأقراص المهلوسة من نوع "إكستازي" و11 قنينة من المشروبات الكحولية.

وبنفوذ المنطقة الأمنية نفسها، أفادت ولاية أمن فاس بأن عناصر الشرطة التابعة للسير والجولان استوقفت سائق سيارة من أجل مخالفة استعمال الهاتف المحمول أثناء السياقة، وتبين من خلال المراقبة أنه يروّج مادة التبغ الممزوج بـ"طابا"، حيث حجزت العناصر الأمنية لديه ما يزيد عن 260 كيلوغراما من هذه المادة وأربعة كيلوغرامات من مادة أوراق التبغ.

وكشف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة المرابطة بمحطة القطار بفاس تمكنت من إلقاء القبض على شخص، بعدما تبين أنه يحمل ضمن أغراضه الخاصة في حقيبة حوالي 500 غرام من مخدر الشيرا.

وأوضحت ولاية أمن فاس أنها احتفظت بالمشتبه فيهم، وهم من ذوي السوابق القضائية المتعددة، تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مشيرة إلى أن الأبحاث والتحريات تبقى متواصلة لتحديد جميع الظروف والملابسات، وإيقاف جميع المشتبه فيهم الذين يحتمل تورطهم في هذه القضايا.