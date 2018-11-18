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الرئيسية | حوادث | انقلاب قارب يسبب فقدان 22 شخصا قرب تزنيت

انقلاب قارب يسبب فقدان 22 شخصا قرب تزنيت

انقلاب قارب يسبب فقدان 22 شخصا قرب تزنيت
هسبريس من الرباط
الأحد 18 نونبر 2018 - 18:02

كشفت مصادر جريدة هسبريس أن 22 شخصا لم تعرف حتى الآن جنسياتهم فُقدوا، في حين نجا ثلاثة مغاربة، بعد أن تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ سباحة، بعد انقلاب قارب للهجرة غير النظامية قبالة السواحل التابعة لإقليم تيزنيت.

وأوردت المصادر ذاتها أن "القارب تقليدي الصنع كان متوجها نحو جزر الكناري الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي على بعد حوالي 100 كيلومتر عن السواحل الجنوبية للمغرب".

وأضافت المصادر أن "الناجين الثلاثة الذين نقلوا إلى المستشفى بمدينة تيزنيت أشعروا السلطات المغربية بالحادث؛ وهو ما أسفر عن فتح تحقيق لكشف ملابسات تنظيم تلك العملية، بينما لا يزال البحث جاريا عن المفقودين.

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