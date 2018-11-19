24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|08:00
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التواصل على الفيسبوك بين الواقع والآفاق
- لما كلّ هذا اللغط، رغم وجود محكمة للنقض؟
- ملحمة "حارس المعبد" تحول شوارع فرنسا إلى مسرح للفن المعاصر
- جهة الشرق تحتفي بتأسيس كلية الطب بوجدة
- نادي قضاة المغرب يتضامن مع نظرائه اللبنانيين
"في بلادي ظلموني" .. أغنية ولدت بالملاعب تلقى رواجا في المغرب (5.00)
القصيدة السوسية.. حينما يتلاقح اللسان العربي بنظيره الأمازيغي (5.00)
- الضحاك يُدْرج الهواء ضمْن أملاك الدولة ويستبعد بيعه في قنينات - (55)
- "في بلادي ظلموني" .. أغنية ولدت بالملاعب تلقى رواجا في المغرب - (53)
- الحكومة الإسبانية تطلب تنظيما مشتركا مع المغرب لمونديال 2030 - (52)
- هل تنجح الأحزاب المغربية في مد جسور التواصل مع "قصر المرادية"؟ - (45)
- عنصر من الوقاية المدنية يغامر بركوب "جيتسكي" لإنقاذ ثلاثة صيادين - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتيل وجرحى في حادث سير بين فاس ومكناس
لقي راكب مصرعه على الفور وأصيب سبعة آخرون بجروح، بعضهم إصاباتهم بليغة، في حادثة سير وقعت على الطريق السيار الرابط بين مكناس وفاس.
ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فإن هذا الحادث، الذي وقع ليل أمس الأحد بالمقطع الطرقي التابع لجماعة عين لقصير قرب فاس، نجم عن عرقلة حركة السير بسبب قفز حصان من سيارة لنقل المواشي.
"سائق سيارة خفيفة اضطر، إثر ذلك، لفرملة عربته وسط الطريق؛ ما تسبب في صدمها بقوة من الخلف، تلاه وقوع سلسلة من الاصطدامات لسيارات أخرى كانت تسير خلف السيارة المتوقفة"، تزيد المصادر.
وفيما تم إيداع جثة الهالك في مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، أحيل الجرحى على المركب الاستشفائي الجامعي لتلقي الإسعافات الضرورية.
وقد فتحت مصالح الدرك الملكي محضرا حول ملابسات وقوع هذه الحادثة الخطيرة.