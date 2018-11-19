قتيل وجرحى في حادث سير بين فاس ومكناس

رشيد الكويرتي من فاس

لقي راكب مصرعه على الفور وأصيب سبعة آخرون بجروح، بعضهم إصاباتهم بليغة، في حادثة سير وقعت على الطريق السيار الرابط بين مكناس وفاس.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فإن هذا الحادث، الذي وقع ليل أمس الأحد بالمقطع الطرقي التابع لجماعة عين لقصير قرب فاس، نجم عن عرقلة حركة السير بسبب قفز حصان من سيارة لنقل المواشي.

"سائق سيارة خفيفة اضطر، إثر ذلك، لفرملة عربته وسط الطريق؛ ما تسبب في صدمها بقوة من الخلف، تلاه وقوع سلسلة من الاصطدامات لسيارات أخرى كانت تسير خلف السيارة المتوقفة"، تزيد المصادر.

وفيما تم إيداع جثة الهالك في مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، أحيل الجرحى على المركب الاستشفائي الجامعي لتلقي الإسعافات الضرورية.

وقد فتحت مصالح الدرك الملكي محضرا حول ملابسات وقوع هذه الحادثة الخطيرة.