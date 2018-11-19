السرقة الموصوفة تجر 4 شبان إلى قضاء مراكش

إبراهيم مغراوي

قدمت عناصر الدرك بالمركز الترابي الشويطر ضواحي مراكش، اليوم الاثنين، أربعة أفراد من عصابة أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف من أجل السرقة الموصوفة، فيما ما زال البحث جاريا عن عنصر خامس.

وقالت مصادر هسبريس إن هذه العصابة، التي تتكون من ثلاثة عناصر من الشويطر وآخر من سيدي رحال، سرقت أدوية ووسائل طبية بسيطة من المستوصف الصحي بالمنطقة المذكور منذ 20 يوما خلت.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية البحث والتحري التي أطلقتها عناصر الدرك الملكي أسفرت عن توقيف العناصر الأربعة يوم الجمعة، وتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق التحقيق.