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الرئيسية | حوادث | مصالح شرطة القصر الكبير تنهي مغامرات "النجار"

مصالح شرطة القصر الكبير تنهي مغامرات "النجار"

مصالح شرطة القصر الكبير تنهي مغامرات "النجار"
هسبريس من القصر الكبير
الاثنين 19 نونبر 2018 - 23:25

تمكنت مصلحة الضابطة القضائية بالقصر الكبير من توقيف مشتبه بترويجه مادة الشيرا بحي السلام متلبسا بحيازة كمية منها معدة للترويج.

الموقوف يدعى "أ. ر"، من مواليد 1978، ملقب بـ"النجار"، ضبط متلبسا بحيازة 20 قطعة من الحشيش وأربعة أقراص من حبوب الهلوسة من نوع "ريفوتريل".

تفتيش منزل الموقوف الذي غادر السجن حديثا مكن من حجز صفيحتين من مخدر الشيرا وزنهما 200 غرام، ليتقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

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