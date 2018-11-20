تحقيق في ملابسات اكتشاف جثة ثلاثيني بشيشاوة

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مجاط، الاثنين، تحقيقا في ظروف وملابسات العثور على جثة شخص في عقده الثالث داخل صهريج مائي بضيعة فلاحية بدوار أيت سيدي بالخير بالجماعة الترابية المذكورة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مستخدمين بالضيعة اكتشفوا جثة الهالك، الذي غرق في الصهريج المائي في ظروف غامضة، فأخبروا السلطة المحلية، لتنتقل هذه الأخيرة رفقة عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى مكان الحادث من أجل انتشال الجثة.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على نقل الجثة إلى مستودع الأموات باب دكالة بمدينة سبعة رجال، لتشريحها، في انتظار تسليمها إلى عائلة الضحية.