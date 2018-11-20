24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3208:0113:1816:0218:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اتهام لسيارات الدولة باستباحة المال العام في وزان (5.00)

  2. دراسة ترصد فوائد جديدة لزيت السمك و"فيتامين د" (5.00)

  3. عامل تنغير يوزع حافلات مدرسية على جماعات (5.00)

  4. مجلس الشرق يعزز إقليم تاوريرت بمشاريع تنموية (5.00)

  5. هيئة المتصرفين المغاربة تواجه "تهميش الحكومة" بمسيرات وطنية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تحقيق في ملابسات اكتشاف جثة ثلاثيني بشيشاوة

تحقيق في ملابسات اكتشاف جثة ثلاثيني بشيشاوة

تحقيق في ملابسات اكتشاف جثة ثلاثيني بشيشاوة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 03:26

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مجاط، الاثنين، تحقيقا في ظروف وملابسات العثور على جثة شخص في عقده الثالث داخل صهريج مائي بضيعة فلاحية بدوار أيت سيدي بالخير بالجماعة الترابية المذكورة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مستخدمين بالضيعة اكتشفوا جثة الهالك، الذي غرق في الصهريج المائي في ظروف غامضة، فأخبروا السلطة المحلية، لتنتقل هذه الأخيرة رفقة عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى مكان الحادث من أجل انتشال الجثة.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على نقل الجثة إلى مستودع الأموات باب دكالة بمدينة سبعة رجال، لتشريحها، في انتظار تسليمها إلى عائلة الضحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.