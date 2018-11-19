قاض يطلق الرصاص على منزل أصهاره بمكناس

هسبريس من الرباط

أوقفت المصالح الأمنية لمكناس، زوال اليوم الاثنين، رجل قضاء (أ.ع)، يشتغل نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، على خلفية الاشتباه بإطلاقه ثلاث رصاصات من بندقية صيد ببيت أصهاره الكائن بحي مرجان وسط مكناس.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن رجل القضاء المذكور، الذي لم يصب أحدا من أصهاره خلال استعماله لسلاحه الناري، جرى إيقافه من داخل فندق بالعاصمة الإسماعيلية كان يقيم بأحد أجنحته قبل انتقاله إلى منزل أصهاره وإطلاقه أعيرة نارية بداخله على خلفية نزاع مع أفراد عائلة زوجته لأسباب غامضة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية حجزت السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه بارتكاب هذا الاعتداء، إلى جانب حوالي 40 رصاصة حية كانت بحوزته.

وتواصل المصالح الأمنية لمكناس التحقيق مع المشتبه فيه، رفقة أصهاره، بولاية أمن مكناس، بأمر من الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، حول ملابسات ارتكاب هذا الحادث.