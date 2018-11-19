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الرئيسية | حوادث | قاض يطلق الرصاص على منزل أصهاره بمكناس

قاض يطلق الرصاص على منزل أصهاره بمكناس

قاض يطلق الرصاص على منزل أصهاره بمكناس
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 نونبر 2018 - 17:03

أوقفت المصالح الأمنية لمكناس، زوال اليوم الاثنين، رجل قضاء (أ.ع)، يشتغل نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، على خلفية الاشتباه بإطلاقه ثلاث رصاصات من بندقية صيد ببيت أصهاره الكائن بحي مرجان وسط مكناس.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن رجل القضاء المذكور، الذي لم يصب أحدا من أصهاره خلال استعماله لسلاحه الناري، جرى إيقافه من داخل فندق بالعاصمة الإسماعيلية كان يقيم بأحد أجنحته قبل انتقاله إلى منزل أصهاره وإطلاقه أعيرة نارية بداخله على خلفية نزاع مع أفراد عائلة زوجته لأسباب غامضة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية حجزت السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه بارتكاب هذا الاعتداء، إلى جانب حوالي 40 رصاصة حية كانت بحوزته.

وتواصل المصالح الأمنية لمكناس التحقيق مع المشتبه فيه، رفقة أصهاره، بولاية أمن مكناس، بأمر من الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، حول ملابسات ارتكاب هذا الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مول جويجة الاثنين 19 نونبر 2018 - 17:22
الفقيه لي تتسناو براكتو دخل لجامع ببلغتوا لا حول ولا قوة الا بالله
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10
2 - ام فدوى الاثنين 19 نونبر 2018 - 17:26
و من الأصهار من يدخلك السجن...ﻻحول و ﻻ قوة إلا بالله...كان كيحكم بالسجن هاهو بيت فيه ..
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8
3 - سعيد الاثنين 19 نونبر 2018 - 17:27
يجب اولا و قبل كل شيء، مراجعة الملفات التي عالجها هاذا الوكيل للملك ، و ثانيا إجراء خبرة دورية كل ستة أشهر على الحالة النفسية للقضاء كما تجرى على ربابنة الطائرات، لأن القضات كذالك مؤتمنون على مصير و مستقبل الآلاف كل سنة، و يبقون كسائر خلق الله معرضين لالعقد و الأمراض النفسية و الأحقاد و بيع الذمة و الارتشاء و الظلم و الانتقام، ،،،،،
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14
4 - لا تتعجلو الاثنين 19 نونبر 2018 - 17:28
السيد كان في محاولة لاصطياد الجردان التي تظهر بين الفينة و الاخرى بمنزل نسابو ياك موسم الصيد هدا
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-1
5 - Hassan Sima الاثنين 19 نونبر 2018 - 17:33
أعتقد أن سبب إطلاقه النار راجع إلى إبتزاز بين الأطراف أو حول عقار ما له علاقة بالموضوع والله أعلم لگن الأهـم أن المتابعة والإعتقال قانوني والتحريات ستگشف المستور والحمد لله لم يسفر الأمر عن إصابات
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-2
6 - مهاجر الاثنين 19 نونبر 2018 - 17:33
الشرطة القضائية سوف تمسك بحارس السيارات جنب بيت الاصهار لأنه اضعف كائن في تلك المنطقة ,سوف يعاقب أقصى العقوبات طبقا للقانون ....وسوف يرتقي نائب وكيل الملك إلى وكيل ملك...
انا لله وانا اليه راجعون في القضاء! ؟!!
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-7
7 - stop mensonges الاثنين 19 نونبر 2018 - 17:36
إدا كان هذا هو حال القضاة في المغرب فقل سلاما قولا من رب رحيم على الشعب المغربي ،غدا سيخرج علينا من هو أعلى سلطة وبيده رشاش كلاشينيكوڤ يا ربي السلامة من اشراط الساعة.
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-2
8 - مظلومة الاثنين 19 نونبر 2018 - 17:37
ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قد تكون دعوة مظلوم في هذه القضية والله أعلم
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-1
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