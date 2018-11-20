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الرئيسية | حوادث | درك تاونات يحجز 6 أطنان "كيف" ببني وليد

درك تاونات يحجز 6 أطنان "كيف" ببني وليد

درك تاونات يحجز 6 أطنان "كيف" ببني وليد
رشيد الكويرتي فاس
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 04:20

تمكنت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتاونات من حجز ستة أطنان من القنب الهندي (الكيف سنابل) كانت معدة لاستخلاص مخدر "الشيرا"، بأحد المستودعات الكائنة بدوار فيتورة التابع لجماعة بني وليد ضواحي تاونات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح المركز القضائي للدرك الملكي سالف الذكر حجزت، أيضا، خلال هذه العملية النوعية التي جرى تنفيذها مساء السبت، حوالي ثلاثة كيلوغرامات من الكيف المعالج (الشيرا)، فضلا عن إيقاف شخصين بعين المكان يشتبه في ارتباطهما بهذه القضية.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد جرى إتلاف كمية سنابل الكيف المحجوزة بمطرح النفايات لجماعة بني وليد عن طريق إحراقها؛ فيما نقل المحجوز من "الشيرا" إلى المركز القضائي للدرك الملكي بتاونات قبل إحالته، بمعية المشتبه فيهما، على مصالح النيابة العامة بابتدائية تاونات.

وجاء تنفيذ عملية المداهمة عقب تلقي مصالح الدرك الملكي بتاونات لمعلومات تفيد بوجود "معمل" لاستخلاص مادة "الشيرا" انطلاقا من القنب الهندي بالعنوان المذكور.

وقد وضع المشتبه فيهما، قصد البحث، تحت تدابير الحراسة النظرية التي جرى تمديدها في حقهما لمدة 24 ساعة، في انتظار إحالتهما، يوم غد الثلاثاء، على أنظار النيابة العامة بابتدائية تاونات.

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