شاحنة محروقات تقتل راكب دراجة نارية بخريبكة

هسبريس من خريبكة

دهست شاحنة كبيرة مخصصة لنقل المحروقات، الاثنين، رجلا في السبعينيات من عمره كان على متن دراجة نارية على مستوى تقاطع شارعي محمد السادس والروداني وسط مدينة خريبكة.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس بأن سائق الشاحنة كان قادما من شارع الروداني، وحين همّ بالانعطاف إلى جهة اليمين لم ينتبه إلى وجود صاحب الدراجة النارية عند مدخل شارع محمد السادس، ليرديه قتيلا على الفور.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، مع إحالة جثة الهالك على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، لإتمام الإجراءات القانونية لتسليم الجثة إلى الأسرة قصد دفنها.