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الرئيسية | حوادث | شاحنة محروقات تقتل راكب دراجة نارية بخريبكة

شاحنة محروقات تقتل راكب دراجة نارية بخريبكة

شاحنة محروقات تقتل راكب دراجة نارية بخريبكة
هسبريس من خريبكة
الاثنين 19 نونبر 2018 - 23:50

دهست شاحنة كبيرة مخصصة لنقل المحروقات، الاثنين، رجلا في السبعينيات من عمره كان على متن دراجة نارية على مستوى تقاطع شارعي محمد السادس والروداني وسط مدينة خريبكة.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس بأن سائق الشاحنة كان قادما من شارع الروداني، وحين همّ بالانعطاف إلى جهة اليمين لم ينتبه إلى وجود صاحب الدراجة النارية عند مدخل شارع محمد السادس، ليرديه قتيلا على الفور.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، مع إحالة جثة الهالك على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، لإتمام الإجراءات القانونية لتسليم الجثة إلى الأسرة قصد دفنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mehdi khouribga الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 00:29
رحمه الله ..... وان لله وان اليه راجعون .... كنت من الشهود على هده الحادتة ......رحمه الله
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2 - loubna الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 00:41
قدر الله وما شاء فعل يا رب ترحم في هذه الايام المباركة اتجعل مقام في الجنة اترحم جميع موتى المسلمين
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