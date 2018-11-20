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عناصر الأمن تحجز "كيلو شيرا" لدى مسافر بوزان
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 01:10
أوقفت عناصر الشرطة العاملة بالمحطة الطرقية لوزان، الإثنين، شخصا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها.
وحسب مصدر أمني فقد تم توقيف المشتبه وسط حافلة لنقل المسافرين، عقب تفتيش روتيني قامت به عناصر الشرطة العاملة بمحطة المسافرين.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة حجزت بحوزة المشتبه فيه كيلوغراما واحدا من "الشيرا"، ليتم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.