24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3208:0113:1816:0218:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اتهام لسيارات الدولة باستباحة المال العام في وزان (5.00)

  2. دراسة ترصد فوائد جديدة لزيت السمك و"فيتامين د" (5.00)

  3. عامل تنغير يوزع حافلات مدرسية على جماعات (5.00)

  4. القصيدة السوسية.. حينما يتلاقح اللسان العربي بنظيره الأمازيغي (5.00)

  5. مشاريع بـ 14.3 مليون درهم ترى النور في تنغير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | عناصر الأمن تحجز "كيلو شيرا" لدى مسافر بوزان‎

عناصر الأمن تحجز "كيلو شيرا" لدى مسافر بوزان‎

عناصر الأمن تحجز "كيلو شيرا" لدى مسافر بوزان‎
هسبريس من وزان
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 01:10

أوقفت عناصر الشرطة العاملة بالمحطة الطرقية لوزان، الإثنين، شخصا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها.

وحسب مصدر أمني فقد تم توقيف المشتبه وسط حافلة لنقل المسافرين، عقب تفتيش روتيني قامت به عناصر الشرطة العاملة بمحطة المسافرين.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة حجزت بحوزة المشتبه فيه كيلوغراما واحدا من "الشيرا"، ليتم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.