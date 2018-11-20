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الرئيسية | حوادث | حوادث السير بالمدن .. 20 قتيلا و 1874 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 20 قتيلا و 1874 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 20 قتيلا و 1874 جريحا
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 03:35

لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 1874 آخرون بجروح، إصابة 71 منهم بليغة، في 1435 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 نونبر 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، ، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 32 ألف و592 مخالفة، وأنجزت10 آلاف و395 محضرا، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 22 ألف و197 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و833 ألف و375 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4566 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5729 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 100 مركبة.

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