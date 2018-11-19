الدرك يحجز كمية من "الكيف" بجزيرة سد الساهلة

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي لتاونات، اليوم الإثنين، من حجز حوالي 450 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي (الكيف سنابل)، كانت مخزنة بجزيرة معزولة كائنة وسط حقينة سد الساهلة.

ووفق مصادر هسبريس فإن عناصر الدرك الملكي، التي نفذت هذه العملية، تمكنت من الوصول إلى الجزيرة المذكورة، الكائنة بالقرب من دوار الصفاح بجماعة الزريزر، باستعمال قارب سريع من نوع "زودياك" تابع لمصالح الوقاية المدنية بتاونات، مبرزة أن مداهمتها للمكان مكنت، أيضا، من حجز بعض الأغراض الشخصية، من بينها أغطية وقنينات لغاز الطهي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الدرك الملكي عملت، قبل انسحابها من الجزيرة المذكورة، على تدمير ثلاث "براريك" كانت تستعمل في تخزين "الكيف" وإيواء المشتبه في وقوفهم وراء حيازة هذه المخدرات، مشيرة إلى أن العملية لم تسفر عن أي توقيف، إذ كانت الجزيرة، لحظة الدخول إليها، خالية من أي تواجد بشري.

يذكر أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي لتاونات كانت قد تمكنت، السبت، في عملية نوعية وبدعم من عناصر تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، من حجز حوالي ستة أطنان من القنب الهندي، معدة لاستخلاص مخدر "الشيرا"؛ وذلك من داخل أحد المستودعات بدوار فيتورة، التابع لجماعة بني وليد.