جرحى في إطلاق نار قرب مستشفى في شيكاغو

هسبريس - أ.ف.ب

أصيب عدد من الأشخاص بجروح في إطلاق نار وقع الإثنين في محيط مستشفى في شيكاغو، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة الأمريكية والتي دعت السكّان إلى توخّي الحيطة والحذر.

وقال أنطوني غوغليلمي المتحدّث باسم الشرطة في تغريدة على تويتر إنّه "حصل إطلاق نار (..) في محيط مستشفى ميرسي. تجنّبوا هذه المنطقة"، مضيفاً أن هناك تقارير عن وقوع "العديد من الضحايا".

وأكّد المتحدّث أنّ عناصر الشرطة بصدد إجراء عملية تفتيش منهجية للمستشفى. لقد أصيب مطلق نار واحد محتمل على الأقل".