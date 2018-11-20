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الرئيسية | حوادث | جمارك "باب مليلية" تحبط تهريب مشروبات كحولية

جمارك "باب مليلية" تحبط تهريب مشروبات كحولية

جمارك "باب مليلية" تحبط تهريب مشروبات كحولية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 15:20

جمارك "باب مليلية" تحبط تهريب خمور تمكنت عناصر جمارك المعبر الحدودي "باب مليلية" ببني انصار بالناظور من إحباط عملية تهريب كمية من الخمور من مدينة مليلية باستعمال سيارة خفيفة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عملية تفتيش السيارة المرقمة بالمغرب مكنت الجمركيين من حجز 52 قنينة من "الويسكي"، و24 قنينة من الجعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطة القضائية بالناظور وضعت الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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