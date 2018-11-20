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الرئيسية | حوادث | إحباط تهريب "عملة صعبة" بميناء طنجة المتوسط

إحباط تهريب "عملة صعبة" بميناء طنجة المتوسط

إحباط تهريب "عملة صعبة" بميناء طنجة المتوسط
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 17:15

أحبطت عناصر الجمارك المشتغلة بميناء طنجة المتوسط عددا من عمليات تهريب العملة الصعبة دون التصريح بها، بلغت حصيلتها الاجمالية 107.050 يورو.

وتمكنت عناصر الجمارك من حجز المبالغ المالية خلال أربعة تدخلات متفرقة، حيث عثرت في العملية الأولى على مبلغ مالي قدره 17 ألفا و600 يورو، وفي الثانية 26 ألفا و50 يورو، وفي الثالثة 18 ألفا و200 يورو، وفي الرابعة 45 ألفا و200 يورو.

العمليات المحبطة كان ينوي من خلالها مغاربة مقيمون بدول أوروبية إدخال مبالغ مالية من العملة الصعبة إلى المغرب دون التصريح بها لدى عناصر الجمارك المشتغلة بمنطقة الوصول بالميناء.

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