الأمن يحجز 17 كيلوغراما من الشيرا في وزان

هسبريس من وزان

تواصل عناصر الشرطة بمدينة وزان مكافحتها للاتجار بالمخدرات، وفي هذا إطار تمكنت من توقيف شخص متلبس بحيازة كمية من مخدر الشيرا.

مصدر أمني قال لهسبريس إن الموقوف جرى ضبطه بالمحطة الطرقية للمدينة وبحوزته 80 غراما من مخدر الشيرا، وقد تم تسليمه لعناصر الضابطة القضائية، وجرى وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه ومتابعته بالمنسوب إليه.

وأضاف المصدر ذاته أن التحقيق الأولي أفضى إلى اعتراف المعني بالأمر بمصدر هذه الممنوعات، وتم التنسيق مع النيابة العامة قصد التحرك صوب دوار لقلالدة بجماعة ازغيرة بإقليم وزان، حيث تم حجز 17 كيلوغراما من الشيرا.