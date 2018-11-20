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الرئيسية | حوادث | الدرك يمسك بملف اغتصاب أب لابنته بشفشاون

الدرك يمسك بملف اغتصاب أب لابنته بشفشاون

الدرك يمسك بملف اغتصاب أب لابنته بشفشاون
هسبريس من وزان
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 19:40

أفادت مصادر حقوقية جريدة هسبريس أن عناصر الدرك الملكي بشفشاون قامت بتوقيف شخص يشتبه بتورطه في زنا المحارم، وممارسة الجنس على ابنته طيلة سنوات، في إطار تفاعلها مع فيديو مصور نشرته هسبريس.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأب الموقوف يتحدر من دوار تغزوت بجماعة أونان، دائرة باب برد من الإقليم ذاته، مشيرة إلى أن صديقه، وهو المشتبه به الثاني في القضية، ويتحدر من جماعة تمروت، تمكن من الفرار، ولا يزال البحث جاريا عنه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية توقيف الأب جاءت بعد مراقبة وترصد، مضيفة أن الموقوف لم يمتثل لاستدعاءات عناصر الضابطة القضائية المتكررة، مما دفعها إلى الانتقال إلى منزله، ورصد تحركاته قبل توقيفه واقتياده إلى مخفر الشرطة من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي، تبعا للبحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عمر الزنايدي الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 19:49
اطالب بتطبيق حد الشريعة الاسلامية عليه ليكون عبرة لغيره.
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21
2 - المنتصر الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 19:50
لا حول ولا قوة إلا بالله
إلى هذه الدرجة والد يغتصب إبنته صحبة صديقه!!!!!!؟؟؟؟؟؟
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3 - عبد المغيت الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 20:12
نطالب جميعا القضاء بتطبيق الحد عليه ليكون عبرة ليعتبر
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4 - كارتة إنسانية في الفحشاء الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 20:14
هدا هو الدي كنا نخاف منه في مجتمعنا المنافق المادي صاحب المصالح بسبب تربيته الهشة المنافقة وجها طيب للمجتمع ووجها إبليسيا يلاقي به الله،ماحصل لهده الصبية الجزء الأكبر من معاناتها من قبل وبعد تتحمله الدولة المسلمة ؟التي لا تتبق شرع الله في هؤلاء الحيوانات الضالة والتي تكاترت لعدة أسباب وفي مقدمتها العقوبة الحبسية الخفيفة ضض هؤلاء الجراتيم.
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5 - moha azghar الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 20:23
حسبي الله ونعم الوكيل، ولو كان هدا الشخص تحت تاثير الممنوعات اظن لن تتحرك جوارح او نفس على ابنته والله اعلم وتتمة لاصحاب العقول.........
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