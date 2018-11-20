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كُتّاب وآراء
الدرك يمسك بملف اغتصاب أب لابنته بشفشاون
أفادت مصادر حقوقية جريدة هسبريس أن عناصر الدرك الملكي بشفشاون قامت بتوقيف شخص يشتبه بتورطه في زنا المحارم، وممارسة الجنس على ابنته طيلة سنوات، في إطار تفاعلها مع فيديو مصور نشرته هسبريس.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأب الموقوف يتحدر من دوار تغزوت بجماعة أونان، دائرة باب برد من الإقليم ذاته، مشيرة إلى أن صديقه، وهو المشتبه به الثاني في القضية، ويتحدر من جماعة تمروت، تمكن من الفرار، ولا يزال البحث جاريا عنه.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية توقيف الأب جاءت بعد مراقبة وترصد، مضيفة أن الموقوف لم يمتثل لاستدعاءات عناصر الضابطة القضائية المتكررة، مما دفعها إلى الانتقال إلى منزله، ورصد تحركاته قبل توقيفه واقتياده إلى مخفر الشرطة من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي، تبعا للبحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
إلى هذه الدرجة والد يغتصب إبنته صحبة صديقه!!!!!!؟؟؟؟؟؟