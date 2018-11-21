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جمارك "باب فرخانة" تحجز هواتف نقالة مهربة
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 10:04
تمكنت عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي "باب فرخانة" من إفشال عملية تهريب عدد من الهواتف النقالة من مدينة مليلية الخاضعة للسيادة الإسبانية.
إذ بعد تفتيش سيارة مرقمة بالمغرب، يقودها شاب مغربي، عثرت عناصر الجمارك على 80 هاتفا نقالا تبلغ قيمتها المالية الإجمالية زهاء 30 مليون سنتيم.
وقد تم حجز الهواتف والسيارة، في حين تم تسليم السائق إلى عناصر الشرطة القضائية لتعميق البحث معه.