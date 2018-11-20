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كُتّاب وآراء
قتيل في اصطدام بين دراجة نارية وسيارة إسعاف
لقي شخص حتفه، مساء اليوم الثلاثاء، بالطريق الوطنية رقم 9، وبالضبط على مستوى دوار العروميات، التابع للنفوذ الترابي لجماعة ثرناتة بإقليم زاكورة، متأثرا بإصابته في حادثة سير.
وأوضحت مصادر لهسبريس أن الحادثة وقعت إثر اصطدام سيارة إسعاف كانت قادمة من جماعة النقوب في اتجاه المستشفى الإقليمي لزاكورة، وعلى متنها امرأة حامل وممرضة، بدراجة نارية كانت تقل شخصين، مما أدى إلى وفاة أحد راكبيْ الدراجة النارية على الفور، فيما أصيب الثاني بجروح.
إلى ذلك، تم إخبار مصالح الوقاية المدنية، التي انتقلت عناصر منها إلى مكان الحادث من أجل نقل المصاب والحامل والممرضة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لزاكورة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ملابسات وأسباب الحادثة.