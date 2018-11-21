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كُتّاب وآراء
ضبط أطنان من "الكيف والشيرا" ضواحي غفساي
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي، مسنودة بنظيرتها في مركز الورتزاغ، من حجز حوالي 9 أطنان من القنب الهندي (سنابل الكيف)، إلى جانب 150 كيلوغراما من مخدر "الشيرا"؛ وذلك بدوار المضلة التابع لجماعة الرتبة ضواحي غفساي.
ووفقا لما أفادت به مصادر هسبريس فإن هذه العملية جاءت إثر مداهمة عناصر الدرك الملكي لمنزلين يعودان للمشتبه في حيازته هذه الكمية الكبيرة من المخدرات.
ونقلت المصادر ذاتها، التي أشارت إلى أنه تم أيضا حجز سيارة خفيفة خلال هذه العملية، أن مداهمة المنزل الأول، الذي لاذ مالكه بالفرار، مكنت من وضع اليد على المحجوز من مخدر "الشيرا"، بينما أسفر تفتيش منزله الثاني، غير المأهول، عن اكتشاف ما كان بحوزته داخله من "كيف" سنابل.
عملت مصالح الدرك الملكي على إحراق المحجوز من القنب الهندي بعين المكان، بينما تم الاحتفاظ بكمية "الشيرا" قصد تسليمها، إلى جانب السيارة المحجوزة، إلى مصالح الجمارك للاختصاص. بينما تم تحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المشتبه في حيازته هذه المخدرات، وهو متزوج في العقد الخامس من عمره.