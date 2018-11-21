مصرع سائق دراجة نارية في حادثة سير بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي سائق دراجة نارية مصرعه، مساء اليوم، بعد اصطدام وقع بين دراّجته وسيارة أجرة من الصنف الثاني قرب مسجد الأندلس بدرب عمر بمدينة سطات.

وأفادت مصادر هسبريس أن سائق الدراجة النارية أعزب يبلغ من العمر 23 سنة، ويقطن بحي سيدي عبد الكريم المعروف بـ"دالاس". وأضافت أن دراجته اصطدمت بسيارة أجرة من الصنف الثاني بملتقى زنقتي مولاي إدريس ومولاي إسماعيل بدرب عمر، وهو ما أدّى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الشرطة التابعة لمصلحة حوادث السير بولاية أمن سطات، وممثلا عن السلطات المحلية بالمقاطعة الثانية، وأفرادا من الوقاية المدنية بثكنة سطات، انتقلوا إلى مكان الحادثة، حيث تم نقل المصاب إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالجروح التي أصيب بها.

وأضافت أن النيابة العامة المختصة أمرت بوضع جثة الضحية بقسم الأموات قصد تشريحها لفائدة البحث، الذي فتح من قبل عناصر الشرطة لكشف ظروف وملابسات الحادثة، تبعا لتعليمات وكيل الملك بابتدائية سطات.