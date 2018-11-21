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الرئيسية | حوادث | السرقة الموصوفة توقع بعصابة في تامنصورت

السرقة الموصوفة توقع بعصابة في تامنصورت

السرقة الموصوفة توقع بعصابة في تامنصورت
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 22:17

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت بإقليم مراكش، مساء اليوم الأربعاء، أربعة أفراد من عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة واعتراض سبيل المارة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوفين يتحدرون من الدار البيضاء وسطات وأمزميز وتامنصورت، مضيفة أنهم تعرفوا على بعضهم البعض بالسجن، ولما خرجوا كونوا عصابة لسرقة المحلات وتهديد المارة وسرقة هواتفهن.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الدرك الملكي ترصدت للمشتبه بهم منذ صباح اليوم المذكور إلى غروب شمسه، بعدما توصلت بإخبارية تفيد أن هذه العصابة تستعد لتنفيذ عملية جديدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن "تفتيش منزل يقيمون به أسفر عن العثور على مسروقات، منها أربعة هواتف ذكية باهظة الثمن، وأقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء".

وقام درك تامنصورت باستدعاء 12 ضحية تعرفوا على المشتبه فيهم الأربعة، الذين اعترفوا بالمنسوب إليهم. ويُنتظر أن يتم استدعاء ضحايا آخرين، غدا الخميس، في سياق تعميق البحث، الذي تم فتحه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - C sufi الأربعاء 21 نونبر 2018 - 23:31
Ils iront fait connaissance en prison...très bien et après on les lâchent agresser les populations....??
Éclairez moi svp merci
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