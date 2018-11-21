24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:02
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إعادة تدوير أوراق الصحف تفتح "باب رزق" للفقيرات في الأردن
- وكالة "ناسا" تختار فوهة بركانية قديمة في المريخ
- السيول تصرع 35 شخصا خلال شهر في السعودية
- لوحات فنية تؤثث ذكرى عيد الاستقلال بالجزائر
- الأمن يحجز 17 كيلوغراما من الشيرا في وزان
أبقار بقرون أم بدون قرون؟ .. السويسريون يصوتون لحسم الخلاف (5.00)
- غياب الأمازيغية عن قطار "البراق" يعيد مطلب الترسيم إلى الواجهة - (137)
- طقوس غريبة توقظ "الشيخ الكامل" .. و"جذبة عيساوة" تطرد الجن - (66)
- أخنوش يدعو إلى فك العزلة السياسية عن شباب "المغرب العميق" - (64)
- المملكة تحاصر تحركات البوليساريو بالأراضي الجزائرية بصور فضائية - (56)
- المغرب يؤكد استعداده للمساهمة في إشعاع التنمية بدول القارة الإفريقية - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السرقة الموصوفة توقع بعصابة في تامنصورت
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت بإقليم مراكش، مساء اليوم الأربعاء، أربعة أفراد من عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة واعتراض سبيل المارة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوفين يتحدرون من الدار البيضاء وسطات وأمزميز وتامنصورت، مضيفة أنهم تعرفوا على بعضهم البعض بالسجن، ولما خرجوا كونوا عصابة لسرقة المحلات وتهديد المارة وسرقة هواتفهن.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الدرك الملكي ترصدت للمشتبه بهم منذ صباح اليوم المذكور إلى غروب شمسه، بعدما توصلت بإخبارية تفيد أن هذه العصابة تستعد لتنفيذ عملية جديدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن "تفتيش منزل يقيمون به أسفر عن العثور على مسروقات، منها أربعة هواتف ذكية باهظة الثمن، وأقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء".
وقام درك تامنصورت باستدعاء 12 ضحية تعرفوا على المشتبه فيهم الأربعة، الذين اعترفوا بالمنسوب إليهم. ويُنتظر أن يتم استدعاء ضحايا آخرين، غدا الخميس، في سياق تعميق البحث، الذي تم فتحه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
Éclairez moi svp merci