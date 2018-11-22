جمارك "باب مليلية" تحجز بطائق تخزين مهربة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك، المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية"، من حجز بطائق تخزين كان حاملها يحاول تهريبها دون التصريح بها قانونيا.

جمركيو المعبر تمكنوا، بعد إخضاعهم سيارة مرقمة بالمغرب للتفتيش، من حجز 460 بطاقة تخزين تصل قيمتها إلى 10 آلاف سنتيم.

وقد تمت إحالة السائق، البالغ من العمر 30 سنة، على عناصر الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث معه.