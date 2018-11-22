أمن العروي يوقف متورطا في سرقة هاتف غيني

هسبريس من الرباط

تعرض مواطن يتحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء لسرقة هاتفه النقال ومبلغ مالي وبعض أغراضه الشخصية من طرف شخصين بمدينة العروي.

وإثر توصلها بشكاية في الموضوع من طرف الضحية الغيني الجنسية، تحركت عناصر الشرطة القضائية بالعروي، حيث تمكنت من توقيف أحد المشتبه بهما، فيما لا يزال البحث جاريا عن شريكه.

وقد تم وضع الموقوف رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بعد تعرف الضحية عليه.