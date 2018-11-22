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كُتّاب وآراء
البحرية الملكية تنقذ ركّاب زورق شراعي سويدي
أقدمت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية بإغاثة زورق شراعي، يرفع العلم السويدي، واجه صعوبات في عرض ساحل بوزنيقة، وذلك على إثر إخبارية توصل بها مركز البحث والإنقاذ البحري.
الزورق الشراعي لاقى عطبا في المحرك وسط ظروف جوية سيئة للغاية في مياه المحيط الأطلسي، وكان يقل على متنه أربعة أشخاص؛ امرأتان تحملان الجنسيتين البرتغالية والنرويجية ورجلين من جنسية سويدية.
جرى تقديم المساعدة والإغاثة للأشخاص الأربعة من قبل الوحدتين التابعتين للبحرية الملكية، التي قامت بعد ذلك بقطر الزورق في اتجاه ميناء المحمدية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
وخصوم ماينساوهاش هههه
سبحان مبدل الأحوال .. هاهم يتجهون صوبنا زرافات زرافات.