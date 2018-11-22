24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0313:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟ عدد المشاركين : 9826
أرشيف الاستطلاعات

  1. النساء يشتكين الإيذاءات الجنسية في الدول الغربية (5.00)

  2. أثرياء البلاد في ميزان العمل الإنساني .. شحّ العطاء وحبّ التباهي (5.00)

  3. المملكة تحاصر تحركات البوليساريو بالأراضي الجزائرية بصور فضائية (5.00)

  4. نقابة تطالب بحماية الشغيلة من "استغلال" الشركات (5.00)

  5. الملحون .. فن مغربي عريق يقاوم هيمنة الأنماط الموسيقية الجديدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تنقذ ركّاب زورق شراعي سويدي

البحرية الملكية تنقذ ركّاب زورق شراعي سويدي

البحرية الملكية تنقذ ركّاب زورق شراعي سويدي
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 22 نونبر 2018 - 12:40

أقدمت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية بإغاثة زورق شراعي، يرفع العلم السويدي، واجه صعوبات في عرض ساحل بوزنيقة، وذلك على إثر إخبارية توصل بها مركز البحث والإنقاذ البحري.

الزورق الشراعي لاقى عطبا في المحرك وسط ظروف جوية سيئة للغاية في مياه المحيط الأطلسي، وكان يقل على متنه أربعة أشخاص؛ امرأتان تحملان الجنسيتين البرتغالية والنرويجية ورجلين من جنسية سويدية.

جرى تقديم المساعدة والإغاثة للأشخاص الأربعة من قبل الوحدتين التابعتين للبحرية الملكية، التي قامت بعد ذلك بقطر الزورق في اتجاه ميناء المحمدية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ابطال الخميس 22 نونبر 2018 - 12:52
وااااااااو واخيرا أنقذنا حرااااك اوروبي سويدي
وخصوم ماينساوهاش هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - حسيمي من هولندا الخميس 22 نونبر 2018 - 12:54
لابد و أن أصحابه كانوا يريدون لحريك إلى المملكة السعيدة.
سبحان مبدل الأحوال .. هاهم يتجهون صوبنا زرافات زرافات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - عبد الله الخميس 22 نونبر 2018 - 12:54
اتسأل ، عن مبلغ التعويض الذي تقدمه اوروبا لكل عملية انقاذ ، لاننا قليلا ما نفعل شيئا لوجه الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
4 - علي امرابط الخميس 22 نونبر 2018 - 12:55
قبل قرنين من الزمن كانت السفن السويدية ومجمل السفن الاوروبية عندما تعبر المياه المغربية تقتنصها السفن المغربية في اطار ما سمي انذاك بالجهاد البحري وكانت هذه العمليات تذر على المخزن العلوي وحتى السعدي من قبله مداخيل طائلة ، اما حاليا فان المخزن المغربي هو من يتكفل ب حماية تلك السفن العابرة للمياه المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - فيصل السوسي الخميس 22 نونبر 2018 - 13:08
ولماذا لم يتم إطلاق النار عليهم . كان عليكم تطبيق القانون ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - أمين الخميس 22 نونبر 2018 - 13:10
هدو عتقوهم اما لمغاربة الي حاصلين فوسط لبحر شكون إلي اعتقهوم لا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - توفيق الخميس 22 نونبر 2018 - 13:17
و القوارب المغربية من سينقذها؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.