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كُتّاب وآراء
فرق الإنقاذ تعثر على شاب جثة هامدة في توبقال
تمكنت فرق الإنقاذ، اليوم الخميس، من العثور على الشاب الذي انطلق البحث عنه أمس الأربعاء بجبال توبقال بإقليم الحوز، جثة هامدة بعد اختفائه بين المنحدرات طيلة 24 ساعة.
وكانت فرق إنقاذ تتكون من عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات الإقليمية، بمساعدة المرشدين السياحيين الجبليين، أطلقت حملة بحث للعثور عن هذا الشاب، الذي ينحدر من مدينة الدار البيضاء، بعدما فقدت آثاره خلال زيارة سياحية.
وأوضحت مصادر محلية لهسبريس أن عملية البحث أسفرت عن العثور على المفقود من طرف المرشدين السياحيين الجبليين، مضيفة أن عناصر الدرك وظفت كل ما تملك من وسائل لتيسير عملية البحث.
وكان الشاب الفقيد قد اختفى خلال رحلة سياحية قام بها، إلى جانب أربعة شبان آخرين من الدار البيضاء، انطلاقا من مركز امليل في اتجاه قمة جبل توبقال.