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الرئيسية | حوادث | فرق الإنقاذ تعثر على شاب جثة هامدة في توبقال

فرق الإنقاذ تعثر على شاب جثة هامدة في توبقال

فرق الإنقاذ تعثر على شاب جثة هامدة في توبقال
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 22 نونبر 2018 - 14:16

تمكنت فرق الإنقاذ، اليوم الخميس، من العثور على الشاب الذي انطلق البحث عنه أمس الأربعاء بجبال توبقال بإقليم الحوز، جثة هامدة بعد اختفائه بين المنحدرات طيلة 24 ساعة.

وكانت فرق إنقاذ تتكون من عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات الإقليمية، بمساعدة المرشدين السياحيين الجبليين، أطلقت حملة بحث للعثور عن هذا الشاب، الذي ينحدر من مدينة الدار البيضاء، بعدما فقدت آثاره خلال زيارة سياحية.

وأوضحت مصادر محلية لهسبريس أن عملية البحث أسفرت عن العثور على المفقود من طرف المرشدين السياحيين الجبليين، مضيفة أن عناصر الدرك وظفت كل ما تملك من وسائل لتيسير عملية البحث.

وكان الشاب الفقيد قد اختفى خلال رحلة سياحية قام بها، إلى جانب أربعة شبان آخرين من الدار البيضاء، انطلاقا من مركز امليل في اتجاه قمة جبل توبقال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - المغرب الشرقي الخميس 22 نونبر 2018 - 14:34
الصراحة مخاطرة و قرار غبي تسلق أعلى جبل فالمغرب فهاد الوقت من السنة المفروض السلطات تمنع هادشي و كلشي عارف ان المغرب كيعرف أمطار الخير تساقطات ثلجية مهمة فهاد الوقت على أين الله يرحمو و يوسع عليه
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25
2 - مكناسي الخميس 22 نونبر 2018 - 15:03
رحم ألله الفقيد ... انا لله وانا إليه راجعون. اللهم صبر اهله .
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2
3 - معزي من البيضاء الخميس 22 نونبر 2018 - 15:06
اللهم ارحمه وتقبله عندك قبولا حسنا...وارزق أهله الصبر والسلوان... وإنا لله وإنا إليه راجعون
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