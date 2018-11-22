انتحار تلميذ قاصر شنقا بالكارة ناحية برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العامة بابتدائية سطات، اليوم الخميس، بإجراء تشريح طبي لجثة تلميذ قاصر، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعدما عثر عليه جثة هامدة، بمسقط رأسه بقصبة بن مشيش دائرة الكارة ناحية برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن القاصر "ن، أ" مزداد سنة 2001 وضع حدا لحياته شنقا، بدوار" لكنانط " قيادة أولاد زيان دائرة الكارة، لأسباب لا تزال موضوع بحث وتحقيق من قبل درك الدروة سرية برشيد.

وانتقلت إلى مكان جثة الهالك كل من عناصر الدرك بالدروة وممثل عن سلطات أولاد زيان، وبعد معاينة الجثة جرى نقلها عبر سيارة نقل الأموات إلى قسم حفظ الجثث بسطات، قصد التشريح تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.