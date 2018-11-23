دراجة مسروقة تُنهي حياة شاب ناحية اشتوكة

هسبريس من اشتوكة آيت باها

لفظ شاب، الخميس، مصرعه بعد ارتطام رأسه بقارعة الطريق، على مستوى مركز بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، حيث كان يقود دراجة نارية مع مرافقه.

ووفقا لمعطيات حصلت عليها هسبريس، فقد لاذ مرافق المفارق للحياة بالفرار، حيث أفضت التحريات الأولية التي فعّلتها مصالح الدرك الملكي ببلفاع إلى تحديد هويته، حيث جرى إيقافه؛ فيما عُثر بمكان الحادثة على سلاح أبيض.

المعطيات ذاتها كشفت أن مالك الدراجة النارية تقدّم إلى مصالح الدرك الملكي، حيث تعرّف عليها، مصرحا بأنه تعرّض لعملية سرقة وسطو على دراجته، بعدما هدداه بسلاح أبيض.

ووجّهت جثة الهالك، وهو ينحدر من دوار البويبات بجماعة إنشادن، إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها؛ فيما وُضع مرافقه تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادثة.