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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يوقف فرنسيّا فاراً من مؤسسة سجنية

أمن مراكش يوقف فرنسيّا فاراً من مؤسسة سجنية

أمن مراكش يوقف فرنسيّا فاراً من مؤسسة سجنية
هسبريس من الرباط
الخميس 22 نونبر 2018 - 23:57

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، زوال اليوم الخميس، من توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعدد السرقات بالعنف واستعمال أسلحة نارية والهروب من مؤسسة سجنية.

وأوضحت مصادر الجريدة أنه تم توقيف المشتبه به في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تدعيم آليات التعاون الأمني الدولي الرامية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنه على الصعيد الدولي.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في مستهل شهر نونبر الجاري، بعدما تمكن من الفرار من مؤسسة سجنية كان معتقلا بها على خلفية تورطه في قضية جنائية تتعلق بالسرقات المتعددة واستعمال أسلحة نارية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك بالتزامن مع إجراءات البت في مسطرة التسليم من طرف السلطات المغربية المختصة.

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