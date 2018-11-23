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الرئيسية | حوادث | الدرك يفكك عصابة تروّج لحوم الكلاب بالبيضاء

الدرك يفكك عصابة تروّج لحوم الكلاب بالبيضاء

الدرك يفكك عصابة تروّج لحوم الكلاب بالبيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 23 نونبر 2018 - 13:10

فكّكت مصالح الدرك الملكي بسرية الشلالات ضواحي مدينة المحمدية عصابة إجرامية مختصة في الذبيحة السرية، وترويج لحوم الكلاب على مجموعة من المحلات بالدار البيضاء والمحمدية، وعلى أصحاب بيع المأكولات الخفيفة.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عناصر الدرك الملكي أوقفت، فجر الخميس، عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص يتحدرون من الجديدة وخريبكة، يقومون بذبح كلاب وأبقار مريضة، في خلاء ضواحي مركز جماعة الشلالات.

وكشفت مصادر الجريدة أن العصابة، التي تتراوح أعمار أفرادها بين العقد الثالث والرابع والتي ستحال اليوم الجمعة على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، جرت مداهمتها من لدن درك الشلالات وهي منغمسة في تقطيع لحوم الكلاب وأبقار غير صالحة للاستهلاك بسبب مرضها وتجاوزها سن الذبح.

كما حجزت مصالح الدرك، حسب مصدرنا دائما، معدات الجزارة التي يستعملها هؤلاء، من سكاكين وآلات حادة أخرى، إلى جانب آلة لفرم اللحوم من أجل إعداد كميات من "الكفتة" التي ستوزع على بائعي المأكولات الخفيفة الذين ينشطون في الفترة المسائية، خاصة على مستوى عين السبع وسيدي البرنوصي بالدار البيضاء ومناطق أخرى بالمحمدية.

وأكدت مصادر الجريدة أن الدرك، الذي داهم هؤلاء في خلاء بدوار أولاد سيدي عبد النبي، حجز إلى جانب سيارة من نوع ميرسديس التي يستعملونها عددا من رؤوس الكلاب وبقرتين غير صالحتين للذبح، إذ صدمت الطبيبة البيطرية لهول ما رأته، لأن الماشيتين مريضتان ولا تصلحان للاستهلاك.

كما يتوفر المتهمون، حسب التحريات الأولية التي أجريت مع هؤلاء، على محل للجزارة يوجد بعين السبع في الدار البيضاء، والذي يرجح أن تكون اللحوم التي تباع فيه عبارة عن لحوم للكلاب وغيرها ولحوم للذبيحة السرية غير المراقبة من لدن السلطات المختصة.

وفي هذا الصدد، اعتبر جمال فرحان، الكاتب العام لقطاع نقل اللحوم بالدار البيضاء، أن الذبيحة السرية تشكل خطرا وأضرارا على الجميع، سواء على المستوى الصحي أو على مستوى صورة المهنيين لدى المواطنين.

وشدد فرحان، في تصريحه لجريدة هسبريس، على ضرورة "تدخل عدة جهات من أجل محاربة الذبيحة السرية؛ لأنها أصبحت واقعا ولم تعد ظاهرة، وعلى الجميع، من أمن درك ومسؤولي الولاية ومنتخبين ومهنيين، المساهمة في محاربتها".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن ظاهرة الذبيحة السرية "يقوم بها أيضا من يدعون بأنهم مهنيون ويشاركون هذا اللوبي، لذا يستوجب تغيير الإستراتيجية لمواجهة الظاهرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - زكرياء المغربي الجمعة 23 نونبر 2018 - 13:22
ونقول من أين يأتي السرطان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يجب الحكم على الموقوفين بالسجن مدى الحياة ليكون ذلك عبرة لعباد المال
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88
2 - samir الجمعة 23 نونبر 2018 - 13:26
يمكن أن تشمت في شيء من الملابس او الاجهزة او او او ........ بسعر باهض وتقول لا يهم
عندما تستهلك شيء من الاكل وتكتشف انه سم قد يأدي بك إلا الهلاك تحس بالانهيار تام
تشمت في كل شيء إلا الاشياء التي تذخل الجسم على القضاء أن لا يتسامح مع هذه العصابة إذا ثبت هذه الادانة
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94
3 - الوطنية الجمعة 23 نونبر 2018 - 13:29
في الاسبوع المنصرم ظهر شخص وهو حامل لرأس حمار وينبه سكان المحمدية الى أخذ الحيطة والحذر من السوندويتشات والاكلات السريعة لانها مصنوعة من لحم الحمير وها هو يتأكد لنا عبر هسبريس مشكورة. ما هذا العالم الذي أصبحنا نعيش فيه الاغتناء بطرق غير مشروعة ولو بالحاق الضرر بالآخر لا يهم
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67
4 - abdo الجمعة 23 نونبر 2018 - 13:32
كنقول انا مالي وليت كتشدني جعرة اممم . اخوان هاد الافعال كلها ناتجة عن البطالة والفقر التي جعلت الانسان يدهب الى هده المصائب التي لم يدرك فيها وعيه والمساس بصحة اخيه المسلم يمت من يمت او يحى من يريد المهم هو توفير لقمة عيش لأولاده كيف مكان الحال .
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-87
5 - أسية الجمعة 23 نونبر 2018 - 13:33
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ما هدا شئ سيء ناس ولات كدير أي شيء من أجل مال ياربي ترد بهد أمة للخير
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48
6 - احمد الجمعة 23 نونبر 2018 - 13:42
هادشي علاش أنا حرمت أكل المطاعم وزناقي يبيعو اللحوم ما عارفينها هل هي لحوم قطط اولحوم كلاب اولحوم بهايم مريضة وإحنا ياغافل ليك آلله. وقلة النظافة وسخ فوسخ. وقلة المراقبة من الجهات المسؤولة عن صحة المستهلك وآلله يحفظ وصافي.
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26
7 - يوسف الجمعة 23 نونبر 2018 - 13:42
فخاطر ناس (خانز وبنين)
اودي لي تزير ابغا ياكل شي حاجة برا يبعد على لحم بصفة عامة من غير الى كانت شي حاجة معلبة
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17
8 - بنت البيضاء الجمعة 23 نونبر 2018 - 13:42
مساخيط ! بغاو يوكلونا لحم بوبي...خاصهوم الحبس والخطية والعصا والجوع مع الاشغال الشاقة...كون كنت قاضية نضربهم ب 10 سنين...
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14
9 - جرادي الجمعة 23 نونبر 2018 - 13:43
أصبت بالدوار والرغبة في التقيء عند قراءة الخبر .لا حول ولا قوة الا بالله.السلطات وحدها لا تكفي للكشف عن مثل هؤلاء المجرمين .يجب على الجزارة التبليغ بأي باءع مشبوه لكونهم أصحاب المهنة ويعرفون بعضهم البعض جيدا .
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13
10 - سعيد الجمعة 23 نونبر 2018 - 13:46
يجب أن يقضوا سنين طويلة واء الجدران،و خاصتا الحفاظ على لحوم الكلاب في مجمد مطبخ السجن و اطعامهم بها لشهور ،عملا بقول؛ العقاب من جنس الجرم
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15
11 - zmama الجمعة 23 نونبر 2018 - 13:52
يجب التوقف عن الاكل في الشارع ..
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14
12 - احمد فخر الدين الجمعة 23 نونبر 2018 - 13:57
الحمد لله وجدنا سبب كثرة التشرميل الدي يعاني منه المجتمع المغربي وهو تعاطي شبابنا لاكل السندويشات الخفيفة والتي تحتوي على كفتة مفرومة من لحوم الكلاب المصابة بمرض الكلاب la rage .
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6
13 - IKEN الجمعة 23 نونبر 2018 - 14:01
التقصير في محاربة الفساد على كل الاصعدة هو ما يؤدي الى ظهور هده النمادج لو ان هناك ارادة سياسية لمحاربة الفساد بيد من حديد لما تجرء احد على اطعامنا السموم و تخديرنا لن تحارب هده المشكلة الا بطرح نمودج وطني لمحاربة المفسدين من القمة و الى السفح لاننا نعيش في نظام نسقه متسلسل وعنيد ومرتبط ارتباطا افقيا و عموديا الى حين تفكيك هدا النسق ديموقراطيا لا تاكلوا الاكلات الخفيفة الغير مضمونة
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14 - مغربي الجمعة 23 نونبر 2018 - 14:08
لاحولة ولا قوة إلا بالله الا متى هذا التسيب و اللعب بحياتي الناس أما كان كافيا أن نأكل لحم الغنم فاسدا
الآن يطعموا أولادنا لحم الحمير و الكلاب لماذا هذا الحقد يجب على المحكمة أن تعدم هؤلاء الظلمة أمام الملأ حتى يكونو عبرة لمن لا يعتبر
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15 - منير الجمعة 23 نونبر 2018 - 14:11
أربي السلامة !!!!!!!!
ميديرها حتى عدوك.
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