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الرئيسية | حوادث | التزوير يقود مستشارا جماعيا إلى السجن بتنغير

التزوير يقود مستشارا جماعيا إلى السجن بتنغير

التزوير يقود مستشارا جماعيا إلى السجن بتنغير
هسبريس من تنغير
الجمعة 23 نونبر 2018 - 19:40

أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لورزازات، أمس الخميس، مستشارا بجماعة أيت سدرات السهل الغربية بإقليم تنغير، الذي أوقفته عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير رفقة امرأة من أجل تزوير وثيقة رسمية واستعمالها، إلى السجن المحلي بورزازات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن قضية التزوير ذاتها شارك فيها المستشار المعتقل إلى جانب النائب الثاني لرئيس جماعة أيت سدرات السهل الغربية الموجود في حالة فرار وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، وامرأة انتحلت صفة مستشارة جماعية بالجماعة ذاتها، حيث قاموا بتزوير وثيقة رسمية بورزازات، وتم كشف الأمر بعد توثيق العملية من قبل "كاميرا المراقبة".

وأوردت المصادر أن مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير استمعت للمستشار المعتقل "ا. م"، واعترف بالمنسوب إليه بعد إحضار الأدلة التي تدينه. كما اعترفت "ف. ا"، بانتحالها الصفة بطلب من المستشاريْن المعتقل والفار، وتم الاحتفاظ بهما في السجن المحلي لورزازات، بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لورزازات.

وأضافت المصادر أن وكيل الملك وضع المتهمين في السجن، من أجل تعميق البحث معهما، ومعرفة إن كانت هناك أطراف أخرى مشاركة في عملية التزوير سالفة الذكر.

وحري بالذكر أن المستشار المعتقل ونائب الرئيس الفار من العدالة سبق لهما أن وقعا إشهادا يتهمان فيه أحد نواب الرئيس، والذي يشتغل في الوقت نفسه رئيسا لقسم العمل الاجتماعي بالعمالة بكونه "يبتزهما ماليا".

وقد أوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة ونائب رئيس الجماعة الترابية لأيت سدرات السهل الغربية، في تصريح لهسبريس، أن ما تمت الإشارة إليه في الإشهادين المقدمين ضده لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن "تقديمه ملتمس إقالة الرئيس في وقت سابق وتقديم استقالته رفقة عدد من الأعضاء حرك الطرف الآخر، قصد التشويش".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - assifnwourgh الجمعة 23 نونبر 2018 - 19:47
تبع الكذاب حتى الباب الدار.. كاينين شي ناس و ماهم بالناس كايديرو فالتخلويض و في ذلك فليتنافس المتنافسون..
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2 - Ait lekbir uhmuden الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:38
حتى رئيس الجماعة يجب ان يقال من طرف جلالة الملك ومحاسبته في مشروع لا وجود له الا على الاوراق مشروع 30 مليون او اكثر مشات في جيبو هو والمقاول
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