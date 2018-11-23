24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:34
|08:04
|13:19
|16:01
|18:24
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ناشطات: قانون الحالة المدنية "مجحف" ويكرّس العنف ضد النساء
- العنف ضد النساء
- أجواء احتفالية ترافق الإفراج عن موسيقيي الشارع بالدار البيضاء
- إضراب عام جديد يشل حركة المطارات المغربية
- مطاراتنا تحظر على الزوار والمستقبلين الولوج إلى المرافق!
"ما نقص مال من صدقة" .. مبادرة مغربية تحفز نشر العمل الإنساني (5.00)
الزعامة سبب خصومة المغرب والجزائر .. والحوار يبدد العداء الهادر (5.00)
مبروكي: "سيرْ مْعَ لّي أحْسْنْ مْنّْكْ" .. نصيحة مغربية "منحرفة" (5.00)
مكتب السكك الحديدية يربط بين مدينتي مراكش وطنجة في 5 ساعات (4.00)
- مثقفون يرفضون زيارة داعية مصري إلى المغرب - (212)
- مثقفون مغاربة: عمر عبد الكافي يغرس جذور التطرف والتشدد الديني - (87)
- خلافات الأغلبية تعمق تأجيل مناقشة قانون الأمازيغية في البرلمان - (71)
- قانون "مساواة الميراث" يسير نحو التطبيق في المجتمع التونسي - (68)
- هذه دلالات دعوة الجزائر إلى اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التزوير يقود مستشارا جماعيا إلى السجن بتنغير
أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لورزازات، أمس الخميس، مستشارا بجماعة أيت سدرات السهل الغربية بإقليم تنغير، الذي أوقفته عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير رفقة امرأة من أجل تزوير وثيقة رسمية واستعمالها، إلى السجن المحلي بورزازات.
وأوضحت مصادر هسبريس أن قضية التزوير ذاتها شارك فيها المستشار المعتقل إلى جانب النائب الثاني لرئيس جماعة أيت سدرات السهل الغربية الموجود في حالة فرار وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، وامرأة انتحلت صفة مستشارة جماعية بالجماعة ذاتها، حيث قاموا بتزوير وثيقة رسمية بورزازات، وتم كشف الأمر بعد توثيق العملية من قبل "كاميرا المراقبة".
وأوردت المصادر أن مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير استمعت للمستشار المعتقل "ا. م"، واعترف بالمنسوب إليه بعد إحضار الأدلة التي تدينه. كما اعترفت "ف. ا"، بانتحالها الصفة بطلب من المستشاريْن المعتقل والفار، وتم الاحتفاظ بهما في السجن المحلي لورزازات، بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لورزازات.
وأضافت المصادر أن وكيل الملك وضع المتهمين في السجن، من أجل تعميق البحث معهما، ومعرفة إن كانت هناك أطراف أخرى مشاركة في عملية التزوير سالفة الذكر.
وحري بالذكر أن المستشار المعتقل ونائب الرئيس الفار من العدالة سبق لهما أن وقعا إشهادا يتهمان فيه أحد نواب الرئيس، والذي يشتغل في الوقت نفسه رئيسا لقسم العمل الاجتماعي بالعمالة بكونه "يبتزهما ماليا".
وقد أوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة ونائب رئيس الجماعة الترابية لأيت سدرات السهل الغربية، في تصريح لهسبريس، أن ما تمت الإشارة إليه في الإشهادين المقدمين ضده لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن "تقديمه ملتمس إقالة الرئيس في وقت سابق وتقديم استقالته رفقة عدد من الأعضاء حرك الطرف الآخر، قصد التشويش".