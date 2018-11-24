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كُتّاب وآراء
السرقة الموصوفة توقع بشبكة إجرامية في سطات
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، ستة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث فإن المشتبه فيهم كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة الموصوفة، إذ يشتبه في استهدافهم محلات تجارية وسكنية باستعمال الكسر وأقنعة حاجبة للمعطيات التشخيصية؛ وذلك بكل من مدن المحمدية وبرشيد وسطات، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وحسب البلاغ ذاته فقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز سيارتين ومبلغ مالي قدره 2300 درهم، وعشرة هواتف نقالة وثلاث أدوات حديدية وكهربائية خاصة بكسر الأقفال، علاوة على 158 بطاقة تعبئة هاتفية و1830 علبة سجائر من متحصلات عمليات السرقة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و49 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لكشف باقي ملابسات هذه القضية، وتوقيف كافة المساهمين والمشاركين المحتمل تورطهم في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.