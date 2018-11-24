أمن مراكش يحجز 100 لتر من مسكر ماء الحياة

إبراهيم مغراوي

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، شخصين متلبسين بترويج مسكر ماء الحياة بحي سيدي يوسف بن علي.

وقالت مصادر أمنية لهسبريس إن عناصر الأمن حجزت خلال هذه العملية كمية بحوزة الموقوفين من المسكر نفسه تقدر بـ100 لتر، ومبلغا ماليا متحصلا من نشاطهما الإجرامي.

وأضافت المصادر نفسها أن أحد الظنينين يشكل موضوع مذكرة بحث لدى الشرطة على الصعيد الوطني.

يذكر أن الموقوفين أخضعا، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتدابير الحراسة النظرية، لحاجيات البحث، في انتظار تقديمهما أمام العدالة.