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الرئيسية | حوادث | مدينة برشيد تسجل حالتي انتحار خلال يوم واحد

مدينة برشيد تسجل حالتي انتحار خلال يوم واحد

مدينة برشيد تسجل حالتي انتحار خلال يوم واحد
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 23 نونبر 2018 - 21:40

أمرت النيابة العامة المختصة ببرشيد، اليوم الجمعة، بإجراء تشريح طبي لجثة عامل بناء، عثر عليها معلقة داخل ورش بناء بالمدينة ذاتها، في ظروف مجهولة لازالت عناصر الأمن تحقق بشأنها.

ووفق مصادر هسبريس فإن الهالك، المزداد سنة 1986، والذي كان يشتغل قيد حياته عامل بناء بإحدى العمارات في طور البناء قرب حي الربيع بمدينة برشيد، عثر عليه جثة هامدة، مرجّحة إقدامه على الانتحار بسبب بعض المشاكل الاجتماعية التي كان يعيشها.

وانتقلت إلى مكان تواجد جثة الهالك عناصر من أمن برشيد، وكذا ممثل عن السلطات المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية، لتتم معاينة جثة الهالك، ونقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى برشيد، ومنه إلى مصلحة التشريح بجهة البيضاء - سطات.

وموازاة مع ذلك فتحت عناصر الضابطة القضائية بإقليم برشيد بحثا في الموضوع، لمعرفة ظروف وملابسات إقدام الشاب الثلاثيني على الانتحار شنقا، في انتظار نتائج التشريح الطبي، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم برشيد سجّل حالتي انتحار في ظرف 24 ساعة، بعدما جرى العثور على جثة تلميذ قاصر معلقة بحبل بمنزل أسرته بقصبة بن مشيش قيادة أولاد زيان، دائرة الكارة ناحية برشيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - احمد الجمعة 23 نونبر 2018 - 22:08
اللهم رزقنا حسنى الخاتمة و حفظ شبابنا عندما يغيب الوعي الديني الإنسان يضعف إمانه آنذاك قذ يفعل كل شيء
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