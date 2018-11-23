24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:34
|08:04
|13:19
|16:01
|18:24
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التظلم "الافتراضي" للأمنيين ومنزلق "الإخلال المهني"
- ناشطات: قانون الحالة المدنية "مجحف" ويكرّس العنف ضد النساء
- العنف ضد النساء
- أجواء احتفالية ترافق الإفراج عن موسيقيي الشارع بالدار البيضاء
- إضراب عام جديد يشل حركة المطارات المغربية
"ما نقص مال من صدقة" .. مبادرة مغربية تحفز نشر العمل الإنساني (5.00)
الزعامة سبب خصومة المغرب والجزائر .. والحوار يبدد العداء الهادر (5.00)
مبروكي: "سيرْ مْعَ لّي أحْسْنْ مْنّْكْ" .. نصيحة مغربية "منحرفة" (5.00)
- مثقفون يرفضون زيارة داعية مصري إلى المغرب - (216)
- مثقفون مغاربة: عمر عبد الكافي يغرس جذور التطرف والتشدد الديني - (139)
- الحكومة التونسية تصادق على مشروع قانون للمساواة في الإرث - (101)
- هذه دلالات دعوة الجزائر إلى اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية - (78)
- خلافات الأغلبية تعمق تأجيل مناقشة قانون الأمازيغية في البرلمان - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مدينة برشيد تسجل حالتي انتحار خلال يوم واحد
أمرت النيابة العامة المختصة ببرشيد، اليوم الجمعة، بإجراء تشريح طبي لجثة عامل بناء، عثر عليها معلقة داخل ورش بناء بالمدينة ذاتها، في ظروف مجهولة لازالت عناصر الأمن تحقق بشأنها.
ووفق مصادر هسبريس فإن الهالك، المزداد سنة 1986، والذي كان يشتغل قيد حياته عامل بناء بإحدى العمارات في طور البناء قرب حي الربيع بمدينة برشيد، عثر عليه جثة هامدة، مرجّحة إقدامه على الانتحار بسبب بعض المشاكل الاجتماعية التي كان يعيشها.
وانتقلت إلى مكان تواجد جثة الهالك عناصر من أمن برشيد، وكذا ممثل عن السلطات المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية، لتتم معاينة جثة الهالك، ونقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى برشيد، ومنه إلى مصلحة التشريح بجهة البيضاء - سطات.
وموازاة مع ذلك فتحت عناصر الضابطة القضائية بإقليم برشيد بحثا في الموضوع، لمعرفة ظروف وملابسات إقدام الشاب الثلاثيني على الانتحار شنقا، في انتظار نتائج التشريح الطبي، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن إقليم برشيد سجّل حالتي انتحار في ظرف 24 ساعة، بعدما جرى العثور على جثة تلميذ قاصر معلقة بحبل بمنزل أسرته بقصبة بن مشيش قيادة أولاد زيان، دائرة الكارة ناحية برشيد.