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كُتّاب وآراء
كيلوغرامات من الشيرا تستنفر الأمنيّين في مراكش
أوقفت مصالح المنطقة الأمنية المحاميد بمدينة مراكش امرأتين متلبستين بترويج مخدر الشيرا، وتستغلان طفلا في الثالثة من عمره في عملية التمويه عن نشاطهما الإجرامي.
وقالت مصادر أمنية لهسبريس إن هذه العملية جاءت بعد تتبع لإحداهن رفقة الطفل، بعدما أثارت ريبتهم، ليكتشفوا أنها تنشط ضمن عصابة تروج المخدرات.
تم ضبط المعنية بالأمر متلبسةً بحيازة 11 صفيحة من مخدر الشيرا، كما حجزت مصالح الأمن دراجة نارية تمكن صاحبها من الفرار.
وأوردت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش لمنزل الموقوفة، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن حجز 97 صفيحة إضافية، لتبلغ الكمية المحجوزة 9 كيلوغرامات و800 غرام، ومكنت من توقيف امرأة أخرى مشتبه بمشاركتها في الفعل الإجرامي نفسه.
الموقوفتان تمت إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث والوصول إلى أشخاص آخرين يحتمل تورطهم في حيازة وترويج المخدرات.