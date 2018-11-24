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كُتّاب وآراء
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ممرض ينهي حياته وسط الغموض بمدينة مكناس
السبت 24 نونبر 2018 - 15:15
اهتز حي سيدي بابا بمدينة مكناس على وقع انتحار شاب، يبلغ من العمر حوالي 22 سنة، قام بتعليق نفسه بواسطة حبل لفه حول عنقه وسط مطبخ منزل أسرته بالمدينة ذاتها،.
الهالك أقدم على إنهاء حياته في ظروف غامضة ولأسباب مازالت تحقق بشأنها الضابطة القضائية التي انتقلت إلى عين المكان، وأشرفت على نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
الشاب التحق حديثا للعمل ممرضا بمندوبية وزارة الصحة في إقليم وزان، وتحديدا بالمركز الصحي القروي "المستوى 2 بجماعة سيدي بوصبر"، قبل أن يسافر إلى مكناس حيث أقدم على إنهاء حياته؛ مخلفا ألما وحزنا في صفوف أفراد أسرته وزملائه في العمل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - المكناسي السبت 24 نونبر 2018 - 15:22
المسؤولون المغاربة يتحملون هذه الأزمات التي لن تنتهي وستزيد مستقبلا ....حتى الاطفال ينتتحرون في المغرب ...اما الموظفون اكثرهم غارقون... الله يكون في عون من لا دخل له قارا .... الآفاق مظلمة والغلاء والفساد والبطالة....لا حول ولا قوة الا بالله
2 - ولد البادية السبت 24 نونبر 2018 - 15:42
لاحول ولاقوة الا بالله اللهم بدل محبته بالصبر ، غالبا ما تملأ ذاكرة الهواتف و الحواسيب و غيرها من الأجهزة الإلكترونية و هنا نقوم بعملية افراغ الذاكرة و كذالك عملية ما يسمى ب( mise a jour ) أعتذر على اللغة ، لكي تتم عملية اراحة الذاكرة و تفعيل بعض المستجدات ، اذن ما بالك بالعقل البشري ? مجرد الياف و شعيرات دموية الإنسان يحتاج لتغيير الهواء و البيئة و التفكير و الراحة لذا دائما كمثال اشتغل أوقات العمل و اخصص ما تبقى من وقتي لنفسي بما في ذالك العبادة والرياضة و الاستجمام و عندما نقول العبادة تكون لنا قناعة كافية بالرضا بما قدر و قسم اللّٰه عز وجل و هذا ما اعيش به و الحمدالله بأن كل يوم الا و سيمر كما مرت الأيام قبله و لن يكون اصعب من فترة وجودي ببطن أمي و أنا مجرد جنين ، الله الذي رعاك في بطن امك يرعاك و انت تسير فوق الارض و تشم الهواء بفضله لذا عندما يستعصي عليك امر ما توجه لله عز وجل و اللّٰه العظيم أكيد لن يتخلى عنك و هذا وعد منه و لن يخلف اللّٰه وعده ، اللهم تجاوز عنا و عنه و ارحمه و اغفر لنا و له
3 - مغربي السبت 24 نونبر 2018 - 15:43
إن الله و إن إليه راجعون
ربما هي ضروف العمل الغير اللئقة و نقص الموارد و صدمته من الواقع المرير , زيادة على ضغط المرضى و حجاتهم التي لا تنتهي و تحملهم مسؤولية الأوضاع الكارتية لقطاع الصحة في المغرب فقط للممرض و الطبيب قد يكون من بين مسببات حالات الإنتحار الكتيرة في صفوف الشغيلة الصحية دون دكر المشاكل المادية فهو امر مفروغ منه
ربما هي ضروف العمل الغير اللئقة و نقص الموارد و صدمته من الواقع المرير , زيادة على ضغط المرضى و حجاتهم التي لا تنتهي و تحملهم مسؤولية الأوضاع الكارتية لقطاع الصحة في المغرب فقط للممرض و الطبيب قد يكون من بين مسببات حالات الإنتحار الكتيرة في صفوف الشغيلة الصحية دون دكر المشاكل المادية فهو امر مفروغ منه
4 - Étudier السبت 24 نونبر 2018 - 16:09
ياربي أغفر له فأنت الوحيد عالم الغيب الذي تعلم حاله و نفسيته تجاوز عن خطئته
5 - mwatin السبت 24 نونبر 2018 - 16:09
le suicide est souvent. due aux mauvaises circonstances dont travaillait cette catégorie des fonctionnaires qui supportent la grande majorité des problèmes de système de sante au maroc faut revaloriser cette catégorie
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