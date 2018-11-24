ممرض ينهي حياته وسط الغموض بمدينة مكناس

هسبريس من الرباط

اهتز حي سيدي بابا بمدينة مكناس على وقع انتحار شاب، يبلغ من العمر حوالي 22 سنة، قام بتعليق نفسه بواسطة حبل لفه حول عنقه وسط مطبخ منزل أسرته بالمدينة ذاتها،.

الهالك أقدم على إنهاء حياته في ظروف غامضة ولأسباب مازالت تحقق بشأنها الضابطة القضائية التي انتقلت إلى عين المكان، وأشرفت على نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

الشاب التحق حديثا للعمل ممرضا بمندوبية وزارة الصحة في إقليم وزان، وتحديدا بالمركز الصحي القروي "المستوى 2 بجماعة سيدي بوصبر"، قبل أن يسافر إلى مكناس حيث أقدم على إنهاء حياته؛ مخلفا ألما وحزنا في صفوف أفراد أسرته وزملائه في العمل.