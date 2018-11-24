سقوط مروجيْن لمشروب "الماحيا" بآيت اعميرة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تمكّنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها اليوم السبت، من تفكيك معمل سري لتقطير مسكِّر ماء الحياة بدوار "احمر"، وحجزت بداخله طُنّين من هذه المادة المسكرة كانت معدّة للترويج والاستهلاك.

وأسفرت عملية مداهمة المعمل عن حجز معدات تستعمل في تخمير وتقطير مسكر ماء الحياة، بالإضافة إلى توقيف شخصين، تبين أنهما من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج الممنوعات.

وجرى وضع الموقوفيْن تحت تدابير الحراسة النظرية، التي أمرت بها النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهما، كما تمّ إتلاف كمية "الماحيا" المحجوزة.