الشرطة تضبط مطلوبين لدى العدالة بمدينة تطوان

هسبريس من الرباط

مكنت عمليات أمنية مكثفة لولاية أمن تطوان في مجال مكافحة الجريمة، اليوم السبت، من توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والاغتصاب واقتراف السرقات الموصوفة.

ومكنت هذه العمليات من العثور بحوزة أحد الموقوفين على 100 لفافة من مخدر الهيروين، بينما أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة داخل منزله عن حجز 2500 لفافة إضافية من المخدر نفسه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس.

ووفق المصدر ذاته فقد تم العثور مع المشتبه الثاني، الذي كان يشكل موضوع بحث من أجل الاغتصاب والسرقة والاتجار بالمخدرات، على 90 مفتاحا للسيارات، وأدوات حديدية يشتبه في استعمالها في كسر الأقفال وتسهيل ارتكاب عمليات السرقة.

أما المشتبه بهما الثالث والرابع فقد تم ضبطهما على متن حافلة متوجهة نحو مدينة الجديدة، حيث عُثر بحوزتهما على 3600 قرص مخدر من نوع ريفوتريل وصفائح من مخدر الشيرا؛ بينما مكنت عملية التفتيش المنجزة داخل منزل المشتبه فيه الخامس، وهو من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، من ضبط 200 أنبوب من مادة اللصاق المستعمل في التخدير.

وتم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم، الذين كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.