24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0513:1916:0018:2419:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. خط أحمر (5.00)

  2. الدريوش والروكي يوقعان باكورة الأعمال بوزان (5.00)

  3. الأوراش السككية تحيي مطالب جهة سوس بإيصال القطار إلى أكادير (5.00)

  4. الطاوسي يغادر وفاق سطيف الجزائري الأربعاء القادم (5.00)

  5. الشرطة تعنّف مطالبين بـ"رحيل ماكرون" في باريس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | صاحب سوابق إجرامية يعتدي على الدرك باشتوكة

صاحب سوابق إجرامية يعتدي على الدرك باشتوكة

صاحب سوابق إجرامية يعتدي على الدرك باشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
السبت 24 نونبر 2018 - 20:15

تمكّنت مصالح الدرك الملكي ببيوكرى، اليوم السبت، من توقيف شخص، في الثلاثينات من العمر، لضلوعه المباشر في اعتداء جسدي على عنصرين من الدرك الملكي، أصيب خلاله أحدهما بجروح على مستوى اليد، في دوار "الهبّال"، التابع لجماعة واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها.

عملية التوقيف جاءت بعد التحريات المعمقة التي باشرتها المصالح الدركية ببيوكرى، مباشرة بعد تنفيذ الموقوف لاعتدائه على الدركيّين، منذ حوالي أسبوعين، ثم لاذ بالفرار لحظتها.

وإثر إخبارية توصلت بها مصالح الدرك، انتقلت دورية على عجل إلى منطقة خلاء بمركز سيدي بيبي، حيث أفلح كمين محكم في الإيقاع بالمعتدي، ونقله إلى مركز الدرك ببيوكرى من أجل تعميق البحث معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتعود تفاصيل الاعتداء إلى نحو أسبوعيْن، إذ تعرض عنصران من الدرك الملكي، يعملان بالمركز الترابي لبيوكرى، لاعتداء جسدي بواسطة سلاح أبيض، أثناء دورية اعتيادية بدوار "الهبّال"، بجماعة واد الصفا، حيث فعّلت تدخّلا من أجل توقيف جانح حاول تعريض سيدة للسرقة تحت التهديد بسلاح أبيض، غير أنه واجههما باعتداء جسدي مستعملا سلاحا أبيض أصاب دركيا في أحد أصابع يده اليمنى.

وكانت زوجة المعتدي، وفي محاولة منها لصدّ التدخل الدركي، هاجمت دركيا آخر، ضمن الدورية ذاتها، ليتمكّن زوجها، وهو من ذوي السوابق العدلية وحديث العهد بالخروج من السجن، من الفرار إلى وجهة غير معروفة، إلى أن جرى توقيفه اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مواطن السبت 24 نونبر 2018 - 20:25
و بنادم عندو السوابق مافهمتش مالو خارج من الحبس وا عباد الله و الصرامة في التعاطي مع المجرمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - Touhali السبت 24 نونبر 2018 - 20:44
punition sans pitié contre les criminels.
الحكم بشريعة الإسلامية هي داو المجرمين وإن لم تستطيعوا فالحكم بأشد العقوبات بدون شفقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - Abdelghani السبت 24 نونبر 2018 - 21:09
تحية للدرك في اروبا و امريكا ... الذي من بعيد يحمل مسدسه و يطلب من المجرم اﻹنبطاح او الضرب بالقرطاس ... فإن رفض المجرم اﻹنبطاح فالرصاص إلى الفخذ او الساق بدون تفكير او مناقشة او ... او ...
الدركي للي تقاس خصو يمشي يعاود التدريب و كذا ... و نفس الشيء بالنسبة لرجال الشرطة و القوات المساعدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.