صاحب سوابق إجرامية يعتدي على الدرك باشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تمكّنت مصالح الدرك الملكي ببيوكرى، اليوم السبت، من توقيف شخص، في الثلاثينات من العمر، لضلوعه المباشر في اعتداء جسدي على عنصرين من الدرك الملكي، أصيب خلاله أحدهما بجروح على مستوى اليد، في دوار "الهبّال"، التابع لجماعة واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها.

عملية التوقيف جاءت بعد التحريات المعمقة التي باشرتها المصالح الدركية ببيوكرى، مباشرة بعد تنفيذ الموقوف لاعتدائه على الدركيّين، منذ حوالي أسبوعين، ثم لاذ بالفرار لحظتها.

وإثر إخبارية توصلت بها مصالح الدرك، انتقلت دورية على عجل إلى منطقة خلاء بمركز سيدي بيبي، حيث أفلح كمين محكم في الإيقاع بالمعتدي، ونقله إلى مركز الدرك ببيوكرى من أجل تعميق البحث معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتعود تفاصيل الاعتداء إلى نحو أسبوعيْن، إذ تعرض عنصران من الدرك الملكي، يعملان بالمركز الترابي لبيوكرى، لاعتداء جسدي بواسطة سلاح أبيض، أثناء دورية اعتيادية بدوار "الهبّال"، بجماعة واد الصفا، حيث فعّلت تدخّلا من أجل توقيف جانح حاول تعريض سيدة للسرقة تحت التهديد بسلاح أبيض، غير أنه واجههما باعتداء جسدي مستعملا سلاحا أبيض أصاب دركيا في أحد أصابع يده اليمنى.

وكانت زوجة المعتدي، وفي محاولة منها لصدّ التدخل الدركي، هاجمت دركيا آخر، ضمن الدورية ذاتها، ليتمكّن زوجها، وهو من ذوي السوابق العدلية وحديث العهد بالخروج من السجن، من الفرار إلى وجهة غير معروفة، إلى أن جرى توقيفه اليوم.