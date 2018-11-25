دركيو سيدي بيبي يوقفون متاجرين بمخدر الشيرا

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها، الفي حجز 7 كيلوغرامات من مخدر الشيرا؛ وذلك إثر مداهمة منزل بمركز سيدي بيبي.

وجاءت عملية ضبط كمية "الحشيش"، التي كانت مخبأة بعناية بمنزل يقطنه شخصان، على شكل صفائح، إثر إخبارية توصلت بها المصالح الدركية، تُفيد بوجود شكوك حول هوية وتحركات المعنيين بالمنطقة.

ونصبت مصالح الدرك كمينا، أفلحت بفعله في الإيقاع بالمشتبه فيهما، قبل اقتيادهما إلى منزل يقطنان به على سبيل الإيجار، حيث مكنت عملية تفتيش دقيقة أُخضع لها من الوصول إلى الكمية المحجوزة.

وأظهرت عملية تنقيط الموقوفيْن كونهما من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار بالمخدرات، وكانا يقطنان بمنطقة آيت اعميرة، وقدما إلى سيدي بيبي من أجل ترويج الكمية المحجوزة.

الموقوفان وضعا تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل التحقيق معهما حول مصدر ووجهة الشحنة المحجوزة من المخدرات.