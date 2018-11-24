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كُتّاب وآراء
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البحرية تكتشف 15 جثة بزورق قبالة سواحل الناظور
السبت 24 نونبر 2018 - 20:30
علم لدى مصدر عسكري، أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة، اليوم السبت، لقارب واجه صعوبات بعرض ساحل الناظور وعلى متنه 53 مرشحا للهجرة السرية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 8 نساء.
وأوضح المصدر أن عناصر البحرية الملكية عثروا، خلال هذا التحرك، على 15 جثة على متن هذا القارب الذي كان في حالة جنوح منذ أ بعة أيام بسبب عطب في المحرك. وتم الحرص على نقل الزورق وراكبيه نحو ميناء بني انصار بإقليم الناظور.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - كمال السبت 24 نونبر 2018 - 20:47
رحمة الله عليهم جميعا وان لله وانا اليه راجعون.
ما فائدة الاقمار الاصطناعية عندما علقوا في البحر لمدة اربعة ايام
ما فائدة الاقمار الاصطناعية عندما علقوا في البحر لمدة اربعة ايام
3 - كازاوي دوريجين السبت 24 نونبر 2018 - 20:50
و من أحياها فكأننا أحيا الناس جميعا . صدق الله العظيم . جزاكم الله خير أفراد البحرية الملكية لما تقدموه من واجب وطني . فإنقاذ أرواح الناس شيئ راقي و سامي بغض النظر عن الأجناس و الأعراق أنتم تؤدون هذا الواجب بتفان و إخلاص حفظكم الله و رعاكم و جعل الجنة جزاءكم .
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