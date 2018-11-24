البحرية تكتشف 15 جثة بزورق قبالة سواحل الناظور

هسبريس ـ و.م.ع

علم لدى مصدر عسكري، أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة، اليوم السبت، لقارب واجه صعوبات بعرض ساحل الناظور وعلى متنه 53 مرشحا للهجرة السرية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 8 نساء.

وأوضح المصدر أن عناصر البحرية الملكية عثروا، خلال هذا التحرك، على 15 جثة على متن هذا القارب الذي كان في حالة جنوح منذ أ بعة أيام بسبب عطب في المحرك. وتم الحرص على نقل الزورق وراكبيه نحو ميناء بني انصار بإقليم الناظور.