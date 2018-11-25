ترويج الهيروين يجرّ خمسينيا إلى القضاء في أصيلة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أصيلة، التابعة لولاية أمن طنجة، من إلقاء القبض على خمسيني ملقب بـ"شايب الراس"، وهو من ذوي السوابق العدلية.

المعني بالأمر أفرج عنه حديثا من السجن، واستأنف نشاطه في ترويج المخدرات القوية بـ"حي للارحمة"، متظاهرا ببيع الخضر والفواكه بسوق أحفير.

وبعد عملية ترصد ومراقبة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من إلقاء القبض على المعني بالأمر في حالة تلبس، وبحوزته مجموعة من لفافات الهيروين المعدة للترويج.

وقد تم وضع الموقوف رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.