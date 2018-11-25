جمارك "باب مليلية" تضبط سيارة محملة بالكحول

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك، المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية" ببني أنصار، من إحباط عملية تهريب كمية من الخمور المستقدمة من مدينة مليلية بطريقة غير قانونية.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن عملية تفتيش سيارة مرقمة بالخارج، يسوقها شخص من أصول إسبانية، مكّنت من العثور على 164 قنينة من الخمور.

وأضافت المصادر ذاتها أن العناصر الجمركية سلّمت المعني بالأمر إلى عناصر الشرطة القضائية بالناظور، وتم وضعه رهن الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.