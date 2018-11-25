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جمارك "باب مليلية" تضبط سيارة محملة بالكحول
الأحد 25 نونبر 2018 - 11:35
تمكنت عناصر الجمارك، المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية" ببني أنصار، من إحباط عملية تهريب كمية من الخمور المستقدمة من مدينة مليلية بطريقة غير قانونية.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن عملية تفتيش سيارة مرقمة بالخارج، يسوقها شخص من أصول إسبانية، مكّنت من العثور على 164 قنينة من الخمور.
وأضافت المصادر ذاتها أن العناصر الجمركية سلّمت المعني بالأمر إلى عناصر الشرطة القضائية بالناظور، وتم وضعه رهن الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - rodéo الأحد 25 نونبر 2018 - 11:49
جمارك باب مليلية الكل يعلم ما يقومون به ! و لذر الرماد على الأعين يقومون بضبط محجوزات لا يتعدى ثمنها 10 آلاف درهم
2 - Hassan Sima الأحد 25 نونبر 2018 - 11:52
أظن أن الموقوف متأكد أن خموره لن يجدهـا في السوق المغربية لأن هـذه الأخيرة تنتجه لمواطنيهـا الشرفاء
3 - سعيد الأحد 25 نونبر 2018 - 12:02
أودي الله يهديكم، فالتهريب تهريب كما كان نوعه خمور أو اجبان أو البسة، أو جوارب، ،،،فالخمور تباع في كل المدن قانونيا كما تباع الفواكه و الخضر فلما التشدد مع من يهربها و عكس ذالك مع من يهرب المواد الغذائية المنتهية الصلاحية و الفاسدة الخطيرة على صحة المواطنين و خاصتا الأطفال أما الخمور فلا تعني إلا القليل من مدمنيها الذين يمكنهم شراءها بحرية و بإرادتهم من متاجرها مما يعني أنها أقل ضررا من تهريب المواد الغذائية التي تهم الجميع
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