24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة الداخلية تحاول إبعاد تنظيمات أمازيغية عن شوارع البيضاء (5.00)

  2. الشرطة تعنّف مطالبين بـ"رحيل ماكرون" في باريس (5.00)

  3. المغربي كمال الودغيري يساهم في مشروع تاريخي للهبوط على المريخ (5.00)

  4. بدر هاري يثير الانتباه بصورة على شبكة الأنترنيت (5.00)

  5. "الطعام بالزياتة" .. سعرات حرارية تدفىء الأبدان في "شتاء وزان" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جمارك "باب مليلية" تضبط سيارة محملة بالكحول

جمارك "باب مليلية" تضبط سيارة محملة بالكحول

جمارك "باب مليلية" تضبط سيارة محملة بالكحول
هسبريس من الرباط
الأحد 25 نونبر 2018 - 11:35

تمكنت عناصر الجمارك، المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية" ببني أنصار، من إحباط عملية تهريب كمية من الخمور المستقدمة من مدينة مليلية بطريقة غير قانونية.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن عملية تفتيش سيارة مرقمة بالخارج، يسوقها شخص من أصول إسبانية، مكّنت من العثور على 164 قنينة من الخمور.

وأضافت المصادر ذاتها أن العناصر الجمركية سلّمت المعني بالأمر إلى عناصر الشرطة القضائية بالناظور، وتم وضعه رهن الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - rodéo الأحد 25 نونبر 2018 - 11:49
جمارك باب مليلية الكل يعلم ما يقومون به ! و لذر الرماد على الأعين يقومون بضبط محجوزات لا يتعدى ثمنها 10 آلاف درهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - Hassan Sima الأحد 25 نونبر 2018 - 11:52
أظن أن الموقوف متأكد أن خموره لن يجدهـا في السوق المغربية لأن هـذه الأخيرة تنتجه لمواطنيهـا الشرفاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - سعيد الأحد 25 نونبر 2018 - 12:02
أودي الله يهديكم، فالتهريب تهريب كما كان نوعه خمور أو اجبان أو البسة، أو جوارب، ،،،فالخمور تباع في كل المدن قانونيا كما تباع الفواكه و الخضر فلما التشدد مع من يهربها و عكس ذالك مع من يهرب المواد الغذائية المنتهية الصلاحية و الفاسدة الخطيرة على صحة المواطنين و خاصتا الأطفال أما الخمور فلا تعني إلا القليل من مدمنيها الذين يمكنهم شراءها بحرية و بإرادتهم من متاجرها مما يعني أنها أقل ضررا من تهريب المواد الغذائية التي تهم الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.