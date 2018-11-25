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كُتّاب وآراء
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مسن يضرم النار في جسده ضواحي مراكش
الأحد 25 نونبر 2018 - 14:20
فتحت عناصر الدرك الملكي بتامنصورت، اليوم الأحد، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقا أوليا في إضرام رجل في عقده السادس للنار في جسده بمنزل إقامته بجماعة حربيل.
وقالت مصادر هسبريس إن المسن المذكور ما يزال على قيد الحياة تحت إشراف طاقم طبي بقسم المستعجلات، حيث يتلقى العلاج من حروق خطيرة أصيب بها.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية منذ ثماني سنوات، ويعيش منفصلا عن زوجته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - انسان الأحد 25 نونبر 2018 - 14:40
في الحقيقة فالشيء الاكيد ان لا احد منا كبشر عاقل ودا كيان كامل سيختار ان يعيش جهنم في حياته بدل الجنة وان يفضل النار علئ السلامة في جسده وان يفارق الحياة بطريقة تراجيدية فالانتحار حرام ليخسر كل شيء في حياته في الدنيا وما بعدها في الاخرة خسرانا مبينا فاللهم لطفك يارب .
2 - محمد الأحد 25 نونبر 2018 - 14:42
هدا من الناس الدين التحق به البيبان مسدودين نحن نعيش في الزمان الفقر والحقرا لاشفافيه والحرمان
تعليق غير لائق
-11
3 - مواطن مغربي مسلم الأحد 25 نونبر 2018 - 14:48
نتمنى شفاء الى هاذا الرجل الذي ذاقة عليه الدنيا باحتيالها ونصبها و نفاقها اللهم زِد في صبر عبادك على ارضك يا ارحم الراحمين ونعلم انك تجزي الصابرين فلا صبر الا بإيمانك يا ذو الجلال والإكرام
4 - سمير الأحد 25 نونبر 2018 - 14:50
لاحول ولا قوة إلا بالله مسن يضرم النار في جسده اللهم لا تحملنا مالا طاقة لنا به
مسن في عقده سادس كم بقي له في هذه الحياة لكي يضرم نار في جسده
لاتقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيم
رغم الضنك العيش والمعانات وقسوة الايام
هناك باب واحد علينا الفرار له وهو باب الثوبة وتصالح مع الخالق العلي سبحانه والله
مسن في عقده سادس كم بقي له في هذه الحياة لكي يضرم نار في جسده
لاتقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيم
رغم الضنك العيش والمعانات وقسوة الايام
هناك باب واحد علينا الفرار له وهو باب الثوبة وتصالح مع الخالق العلي سبحانه والله
5 - مغربي الأحد 25 نونبر 2018 - 15:04
الإكتئاب و ما أدراك ما الإكتئاب....إنه أخطر الأمراض النفسية التي تجهز على الجهاز العصبى و العقلي للمريض و نتيجته الحتمية في حالة عدم وجود العلاج النفسي و الطبي و المساعدة السيكولوجية على الاندماج والأسري المجتمعي هو الانتحار والهلاك...
6 - oujdii الأحد 25 نونبر 2018 - 15:17
مهما يكون المسلم المتحضر لا ينتحر لأنه يعرف عواقبه يوم الأخرة. أنا أقول أن نقص الإيمان و الإبتعاد عن الله يسهل الإنتحار لدى البعض. الله يرحمو و يوسع عليه
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