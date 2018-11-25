مسن يضرم النار في جسده ضواحي مراكش

إبراهيم مغراوي

فتحت عناصر الدرك الملكي بتامنصورت، اليوم الأحد، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقا أوليا في إضرام رجل في عقده السادس للنار في جسده بمنزل إقامته بجماعة حربيل.

وقالت مصادر هسبريس إن المسن المذكور ما يزال على قيد الحياة تحت إشراف طاقم طبي بقسم المستعجلات، حيث يتلقى العلاج من حروق خطيرة أصيب بها.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية منذ ثماني سنوات، ويعيش منفصلا عن زوجته.