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الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات يجرّ 3 أشخاص إلى القضاء بالسوالم

ترويج المخدرات يجرّ 3 أشخاص إلى القضاء بالسوالم

ترويج المخدرات يجرّ 3 أشخاص إلى القضاء بالسوالم
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 25 نونبر 2018 - 23:15

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، الأحد، ثلاثة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية برشيد للنظر في المنسوب إليهم، للاشتباه فيهم بحيازة المخدرات والاتجار فيها.

وحسب مصادر هسبريس، فإن إيقاف المشتبه فيهم الثلاثة، من بينهم شخص ينحدر من الدار البيضاء له سوابق قضائية في مجال السرقة والاتجار في الممنوعات، جاء بعد كمين نصبته عناصر درك السوالم على مستوى دوار البراهمة، وجرى حجز كمية من مخدري " الشيرا" و"الكوكايين" ودرّاجة نارية وأسلحة بيضاء.

وبعد إشعار النيابة العامة بابتدائية برشيد، أمرت بوضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليهم في محاضر رسمية تمهيديا، وعرضهم على النيابة العامّة المختصة، في حالة اعتقال للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.

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