وفاة سجين نتيجة إضرابه عن الطعام في العرجات‎

هسبريس من الرباط

أعلنت إدارة السجن المحلي "العرجات 1" وفاة نزيل اليوم الإثنين، بمستشفى الاختصاصات في الرباط.

ونقل المتوفى "ع.م"، الذي كان محكوما عليه استئنافيا بسبع سنوات سجنا في إطار قضايا التطرف والإرهاب، إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة بتاريخ 14 نونبر 2018، ثم إلى مستشفى الاختصاصات بتاريخ 15 نونبر 2018، بعد أن ساءت حالته الصحية جراء دخوله في إضراب عن الطعام لأسباب قضائية.

وسبق للنزيل المتوفى، يقول البلاغ، أن تلقى زيارتين من طرف نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وكذا ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأعضاء من عائلته، لثنيه عن الاستمرار في إضرابه عن الطعام، لكن دون جدوى.

"عملت إدارة المؤسسة السجنية العرجات 1 على إخبار النيابة العامة وأسرة المتوفى، وستسلم جثته لعائلته لتوارى الثرى بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية"، يردف المصدر نفسه.